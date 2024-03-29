Nassar Cerita Detik-detik Terakhir Ayahnya Meninggal Dunia

JAKARTA - King Nassar menceritakan detik-detik terakhir ayahnya, Ahmad Hasan Sungkar meninggal dunia pada Jumat 29 Maret 2024. Bermula ketika ayahnya sempat jatuh di rumah sakit, akibat mengalami penyakit jantung sejak lama.

Khawatir, King Nassar beserta keluarga memutuskan membawa ayahnya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Alhasil pihak medis memutuskan pasang ring, karena kondisi ayah King Nassar telah kritis dan perlu perawatan intensif lanjutan.

"Nah kemarin itu habis bukber sama teman-temannya jatuh di kamar mandi sempoyongan gitu, lemes ternyata penyumbatan di tengah atau dimana gitu dan itu utamanya maka hari itu pasang ring," ujar King Nassar saat ditemui di rumah duka di kawasan Bogor Jawa Barat Jumat (29/3/2024).

"Akhirnya di pasang ring hari itu juga dan aku bilang sama adik-adik sudah pasang ring aja jangan nanti-nanti," tambah King Nassar.

Pelantun Terpana ini menceritakan setelah dipasang ring, ia dan keluarga bersyukur karena telah mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit. Sehingga mereka berusaha memutuskan menenangkan ayahnya karena khawatir stres.

Namun sayangnya, kondisi ayahnya dalam masa kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, setelah beberapa jam menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Alhamdulillah sudah pasang ring, tetapi Abah itu tipikal dia stress, dia panik kita harus nenangin makanya Aba harus kita kasih bagus-bagusin dulu supaya nggak stress gitu," bebernya.

"Belum kita juga baru tau kemarin, ternyata dua itu sudah lama ada sumbatnya nah pengaruhnya mungkin dari situ, karena sudah ada penyumbatan ada tindakan kan makanya mau nggak mau harus dipasang ring," ungkapnya.

Kendati begitu, King Nassar mengaku bahwa sebelum meninggal, keluarga dan ayahnya sempat bercanda dan bercerita satu sama lain. Bahkan ia melihat ada perkembangan dari kondisi ayahnya semakin membaik.

"Malamnya sebelum meninggal kita masih sempat ngobrol duduk apa kita bercanda terus kebetulan Mama sama adik-adik bawa kue walaupun nggak boleh gula ya, takut gula naik atau apa nyobain pengen gini-gini," ucap King Nassar.

"Saya lihat saturasi 99 bagus banget sudah ini banget lah, itu diruang ICU bukan jam besuk terus ada security menginfokan makanya kami balik," lanjutnya.

Melihat perkembangan membaik dan sempat ditegur security, King Nassar dan keluarga memutuskan pulang ke rumah. Namun subuh-subuh, asistennya mengabari dirinya kalau ayahnya telah meninggal dunia.

"Setengah 2 itu pantesan bolak-balik di kasur tuh aku nggak bisa tidur, sekitar jam 2 kurang orang aku naik ke unit atas, dia pake akses terus ketok, gedor-gedor ada apa, sabar ya pak, Abah sudah berpulang Aba siapa kan kanget gitukan, aneh kayak nggak bisa ngomong gitu dan langsung kesini sudah ada ternyata," pungkasnya.

