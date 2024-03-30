BOGOR - King Nassar mengungkapkan kesedihannya yang akan melewati Idul Fitri 2024 tanpa sosok sang ayah, Ahmad Hasan Sungkar. Diketahui sang ayah meninggal dunia pada Jumat 29 Maret 2024.
King Nassar mengaku cukup berat melewati momen spesial tanpa sang ayah. Apalagi, lebaran menjadi ajang kumpul bersama keluarga dan berbagi keceriaan.
"Itu yang aku nggak habis pikir, tahun kemarin aku sakit, tahun ini Abah," kata King Nassar di rumah duka belum lama ini.
Kendati demikian, King berusaha berlapang dada menerima takdir Tuhan. Dengan begitu, King Nassar yakin almarhum ayahnya tenang di sisi Sang Pencipta.
"Ikutin apa yang Allah mau aja, apa yang aku bisa lakukan kalau udah takdir," tuturnya.
Sebagai informasi, ayah King Nassar, Ahmad Hasan Sungkar, meninggal dunia karena penyakit jantung. Almarhum bahkan sudah pernah melakukan operasi pemasangan ring.