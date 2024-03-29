Kabar Duka, Ayah King Nassar Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka tengah diselimuti pedangdut King Nassar. Ayahnya, Ahmad Hasan Sungkar meninggal dunia pada Jumat (29/3/2024). Kabar duka disampaikan King Nassar melalui akun instagram miliknya.

Dalam prosesi pemakaman, jenazah ayahanda King Nassar dimakamkan di salah satu TPU, tak jauh dari rumah duka berlokasi di BNR (CLUSTER Bukit Nirwana) Jalan Bukit Dalam 2, NO.5 di kawasan Bogor, Jawa Barat.

BACA JUGA:

Prosesi pemakaman dilakukan setelah shalat jumat sekitar Pukul 13.00 WIB. Prosesi pemakaman berjalan lancar dan diselimuti isak tangis oleh keluarga serta kerabat yang hadir.

Terlihat, King Nassar tampil mengenakan pakaian serba hitam langsung memutuskan turun ke liang lahat untuk mengantarkan ayahnya ke tempat peristirahatan terakhir.