JAKARTA - YouTuber Alshad Ahmad diserbu netizen lantaran unggahan sang mantan kekasih, Nissa Asyifa. Ia dituding menghamili mantan kekasihnya dan tidak bertanggung jawab.

Dilihat dari akun TikTok @kakikasak, Nissa mengunggah potret seorang bayi yang diduga dilahirkannya di Instagram. Meluapkan kebahagiaan atas lahirnya anak itu.

"Alhamdulillah. A new bundle of joy has arrived. My everything since January," tulisnya.

Melalui Insta Story-nya, Nissa curhat bahwa dirinya mengalami siksaan fisik dan mental karena orang yang tak bertanggung jawab. Bahkan, sosok itu dinilai pencitraan di dunia maya.

"Mencoba diam, mencerna dan memahami dalam keadaan yang sangat chaos. Disiksa fisik, batin dan mental. Dealing with trauma, shock dan pain oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya," tulis Nissa.

"Di dunia nyata kelakuannya luar biasa. Di dunia maya seperti tidak ada apa-apa, sangat keterlaluan!! sekeluarga!!" Sambungnya.

Nissa mengunggah foto kelahiran anak, tetapi tak diketahui soal kabar pernikahannya. Gara-gara curhatannya ini, publik jadi menduga bahwa sosok yang dimaksud tak bertanggung jawab adalah Alshad Ahmad.

Follow Berita Okezone di Google News

Akhirnya akun Instagram Alshad diserbu netizen yang ramai memintanya klarifikasi. Mereka meminta kejelasan dari sepupu Raffi Ahmad itu atas kabar miring yang beredar. "Beneran gak sih kabar burungnya? Klarifikasi dong, takut banget, huhu," komentar netizen. "Jika emang benar, tanggung jawab lah sebagai laki-laki. Jika tidak benar, angkat bicara agar nama baikmu tidak tercemar," komentar netizen lainnya. Namun ada juga yang membela Alshad Ahmad. Menyebut bahwa kekasih Tiara Andini itu tak mungkin sosok yang dimaksud, mengingat mereka sudah mengakhiri hubungan sejak 2018. "Logic guys. Mereka pacaran, putusnya udah lama banget. Tanam benihnya ketunda dulu, baru jadi?" Komentar netizen. BACA JUGA: Marshel Widianto Umumkan Kelahiran Anak Pertamanya dengan Cesen Eks JKT48

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.