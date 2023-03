JAKARTA - Lirik lagu Blah Blah dari THE BOYZ akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Lagu tersebut disukai banyak orang dan kerap dinyanyikan netizen.

Lirik Lagu Blah Blah dari THE BOYZ

[Verse 1: Q, Jacob]

Jakku deo deutgo sipeun ne moksorin

Honja akkyeo deutgo sipeun noraetsori

Yeah, ee-yeah, ee-yeah, ee-yeah

We go (Mm)

Matchwo bwado soyongeomneun allam daesin

Achimboda binna neoui morning calli

Yeah, ee-yeah, ee-yeah, ee-yeah

We go (Mm, yeah, yeah, yeah)

[Pre-Chorus: Younghoon, Kevin, New]

Danjeonghan nomnajikkaji

Nae gwitgaen machi somsatangin geol

Yummy, yummy in my tummy

Let's go, ooh-woah, ooh-woah, ooh-woah

Seuchideut haneun yaegido

Jeoldae nochiji antorok

Haru jongil gwi giullyeo negero

[Chorus: Hyunjae, Sunwoo, Jacob]

Baby, han beonjjeum kkumkkwo bwatdeon your fantasy

Baby, deo gipi gamchun jageun bimilkkaji

Oh-oh, I want, yeah, I want

Bamsae deo blah-blah-blah

Deo malhae jwo bamsae deo blah

Baby, huin saebyeokbichi nogadeulge

[Verse 2: Eric, Sunwoo]

That's it, uh

Blah, blah, blah, nareul ttarawa, wa, wa

Bamsae kkeunkiji anke soksangnyeo jwo, now, now, now, yeah

Rideum gateun ne mari tto nal rideuhae

Han madiman deo hamyeon nado nae ibeul gamdang mothae

Jamgin deut bogeulgeorineun maeumi

Hayeomeopsi nege pieooreul ttae

Neomeulge jal mollatgetjiman

Neol bulleo oneuldo you're my flow

[Chorus: Sangyeon, Eric, New]

Baby, han beonjjeum kkumkkwo bwatdeon your fantasy

Baby, deo gipi gamchun jageun bimilkkaji

Oh-oh, I want, yeah, I want

Bamsae deo blah-blah-blah

Deo malhae jwo bamsae deo blah

Baby, huin saebyeokbichi nogadeulge

[Bridge: Ju Haknyeon, Jacob]

Meolli heuteojil yeorin ne sumsori

Nunbichi soksagin yaegideuldo

Bamhaneul wi byeolbicheul sedeusi

Sasohan hanakkaji da deullyeojwo

Baby, tell me what you want

[Chorus: New, Juyeon, Sangyeon, Jacob]

Baby, mareopsi seororeul baraboneun uri

Baby, mimyohan songnunsseobui tteollimkkaji

Oh-oh, I want, yeah, I want

Jeonhaejyeo, blah-blah-blah (Oh, yeah)

Deo jeonhae jwo bamsae deo blah

Baby, onmomeuro deureul su itge (Yeah)

[Outro: Sunwoo, Hyunjae, Younghoon, Jacob]

Ooh-la-la, ooh-la-la

Ontong sweethage go blah-blah

Ooh-la-la, ooh-la-la

Like eh-oh-eh-oh, oh, eh-oh-eh-oh, oh (Yeah)

Ooh-la-la, ooh-la-la

Meomchuji aneul your blah-blah

Ooh-la-la, ooh-la-la

Like eh-oh-eh-oh, oh, eh-oh-eh-oh, oh

