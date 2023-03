JAKARTA – Sinopsis film Everything Everywhere All at Once akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini memiliki genre drama komedi, disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert dan dibintangi oleh Michelle Yeoh, Stephanie Hsu dan Ke Huy Quan. Everything Everywhere All at One dirilis pada 25 Maret 2022 di Amerika Serikat.

Film ini mendapatkan rating sebesar 8/10 di laman resmi IMDb dan mendapat beberapa piala Oscar 2023, salah satunya kategori Best Picture. Kemunculannya menarik perhatian penonton karena memiliki konsep multiverse dikemas dengan alur cerita yang menarik, sehingga menjadi rekomendasi film untuk ditonton akhir pekan.

Sinopsis Film Everything Everywhere All At Once

Film ini menceritakan seorang imigran China yang tinggal di Amerika Serikat, bernama Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh). Ia harus dihadapkan dengan berbagai masalah, pertama, ia diminta cerai oleh suaminya, Waymond Wang (Ke Huy Quan) di saat ayah Evelyn sedang datang ke rumah Evelyn. Yang kedua, ia dihadapkan bahwa putrinya, Joy (Stephanie Hsu) ternyata penyuka sesama jenis.

Evelyn dan Waymond menjalankan sebuah bisnis penatu di Amerika Serikat, namun, Evelyn dan suaminya harus terlihat sukses ketika bersama ayahnya Evelyn. Dengan berbagai masalah yang dialami Evelyn, tiba-tiba di hari itu kehidupan Evelyn berubah. Evelyn bertemu dengan Waymond namun dari universe lain, yang mempunyai nama Alpha Waymond.

Alpha Waynond kemudian mencoba menjelaskan ke Evelyn bahwa multiverse atau dimensi lain itu ada. Pada kesempatan itu Alpha Waymond juga meminta bantuan ke Evelyn untuk menyelamatkan dimensi dari ancaman Jobu Tupaki untuk menghabisi seluruh universe.

Alpha Waymond memberi tahu Evelyn untuk mencoba melakukan koneksi kepada dirinya di universe lain, hal ini menjadi salah satu cara untuk mengalahkan Jobu Tupaki. Setelah itu, Evelyn menjelajahi universe lain dan bertemu dengan varian dirinya.

Follow Berita Okezone di Google News

Evelyn terlempar ke dunia dimana ia seorang pahlawan super dan memiliki kekuatan super. Petualangan untuk menyelamatkan multiverse bermulai, Evelyn dengan bantuan varian lainnya mencoba untuk menghentikan ancaman Jobu Tupaki. Apakah Evelyn bisa mengalahkan Jobu Tupaki? Tonton kisah selengkapnya di film Everything Everywhere All at Once di layanan streaming kesayangan kalian.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.