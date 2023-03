LOS ANGELES - Avatar 2: The Way of Water berhasil membawa pulang piala Oscar 2023 pada Senin (13/3/2023). Sekuel dari film pertamanya Avatar yang rilis tahun 2009 itu sukses membawa pulang piala untuk kategori Best Visual Effects.

Sayangnya, di tengah kemenangan film Avatar 2, sang sutradara James Cameron tak hadir ke acara ajang penghargaan bergengsi itu. Dilansir Variey, produser Jon Landau mengungkap alasan Cameron tak hadir ke acara ini.

โ€œ(Alasan tidak hadir) Ada alasan personal,โ€ ungkap Jon, Senin (13/3/23).

Kemenangan Avatar 2 sebagai Best Visual Effects diwakilkan oleh kru lainnya yakni Richard Baneham, Eric Sandon, Daniel Barrrett, dan Joe Letter.

โ€œUntuk James Cameron, yang jejak artistiknya ada di film ini, dan Jon Landau yang mendorong kami maju," ucap Baneham.

Sementara itu, James Cameron sendiri masuk nominasi untuk Best Picture sebagai produser. Sayangnya, ia tak bisa menghadiri acara megah tersebut.

Film Avatar 2: The Way of Water sendiri masuk empat nominasi dalam ajang penghargaan Oscar 2023. Sayangnya, Oscar hanya memenangkan satu nominasi yakni Best Visual Effects. Film tersebut sebelumnya sudah diprediksi akan membawa piala Oscar tahun ini. Mengingat film karya James Cameron itu begitu dinanti-nantikan sejak film pertamanya rilis 2009 lalu.

