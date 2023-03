SOLO - Putra Sulung Wali Kota Solo Jan Ethes nampak sumringah saat hendak berfoto bersama karakter Kiko dalam film "Kiko In The Deep Sea".

Moment tersebut terjadi setelah keluarga inti Gibran Rakabuming Raka menyaksikan pemutaran film Film "Kiko In The Deep See" di salah satu bioskop di Solo, Minggu (12/03/2023) petang.

Ethes yang keluar dari gedung bioskop langsung meneriakkan nama Kiko yang berdiri bersama karakter lain dalam film "Kiko In The Deep Sea" yakni Lola.

Cucu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bahkan sempat mengacungkan jempol ke arah Kiko.

"Filmnya bagus banget," ujar Ethes saat diwawancarai.

Ethes juga mengaku kalau dia sangat suka dengan karakter Kiko. Dirinya juga mengungkapkan kalau beberapa kali melihat serial Kiko yang tayang di RCTI.

"Senang. Mau kalau nonton lagi. Suka Kiko. Udah pernah nonton," katanya.

Sementara itu, President Director MNC Picture Titan Hermawan mengatakan film Kiko In The Deep Sea adalah film animasi kedua yang diluncurkan oleh MNC Picture.

"Kami mengawali tahun 2023 dengan anjuran Pemerintah dengan meluncurkan film anak. Film ini juga murni karya anak bangsa," ujarnya.

Titan mengungkapkan, karakter Kiko ini dipilih karena memiliki jumlah pemirsa yang besar sejak diatayangkan di RCTI secara series sejak 2014.

"Kami juga ingin mewarnai dunia perfilman dengan film anak ditengah banyaknya film horor," tutupnya.

