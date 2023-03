SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menonton film Kiko In The Deep Sea di salah satu bioskop di Solo, Minggu (12/3/2023).

Putra Sulung Presiden Joko Widodo itu juga mengajak serta sang istri Selvi Ananda, Jan Ethes dan Lembah Manah untuk menyaksikan film keluaran terbaru MNC Picture tersebut.

Menurut Gibran, animasi film Kiko In The Deep Sea setara dengan film-film animasi yang ada di luar negeri.

"Bagus filmnya kaya nonton animasi luar negeri," ujarnya setelah menonton.

Dengan keluarnya film Kiko Kiko In The Deep di bioskop-bioskop seluruh Indonesia, sejak Februari kemarin, Gibran berharap film garapan animator lokal itu bisa bersaing dengan film-film animasi dari luar negeri.

"Yang paling penting teman-teman animator lokal bisa menunjukkan kehebatannya untuk membuat film sekelas Kiko," beber dia.

Senada dengan Gibran, Selvi Ananda memuji kualitas film Kiko In The Deep See. Menurutnya, banyak pesan moral yang bisa diambil.

"Jadi tidak hanya menonton, tetapi ada pesan yang diambil. Kerjasama, gotong-royong, punya jiwa yang pemberani," ujarnya.

Selvi menambahkan, film-film untuk anak-anak harus bisa menyampaikan pesan-pesan yang dibutuhkan anak-anak seperti kebaikan selalu bisa mengalahkan kejahatan.

"Yang paling penting kebaikan selalu bisa mengalahkan kejahatan, sesama teman harus saling membantu. Karena itukan related banget dengan anak-anak," tutupnya. (R August)

