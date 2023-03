JAKARTA - Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK, akan menggelar konser hari pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023). Ribuan BLINK (nama penggemar BLACKPINK) bahkan telah memadati area sekitar lokasi konser sejak pagi hari tadi, lantaran pintu utama telah dibuka sejak pukul 13.00 WIB tadi.

Jelang konser, para BLINK terlihat antusias dengan hadir menggunakan pakaian terbaik dilengkapi dengan aksesoris untuk menunjang penampilan mereka. Termasuk menghafal sejumlah lagu hits milik grup yang digawangi oleh Rose, Jennie, Jisoo, dan Lisa tersebut.

Diketahui, keempat anggota BLACKPINK ini akan membawakan sedikitnya 21 lagu dalam konser yang digelar mulai pukul 19.00 WIB nanti. Berikut, daftar setlist lagu yang akan dibawakan BLACKPINK di BORN PINK World Tour Jakarta:

Intro

How You Like That

Pretty Savage

Whistle

Don’t Know What To Do

Lovesick Girl

Kill This Love

Crazy Over You

Playing With Fire

Tally

Pink Venom

Solos

Jisoo - Liar (Camila Cabello)

Jennie - New Solo Song

Rose - Hard To Love dan On The Ground

Lisa - Lalisa dan Money

Shut Down

Typa Girl

Ddu-ddu-ddu Forever Young Encore Boombayah Yeah Yeah Yeah As If It’s Your Last

