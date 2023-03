JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting merupakan satu dari sekian banyak artis yang mengidolakan BLACKPINK. Lucunya, sang putri yang baru berusia 9 tahun, juga merupakan penggemar berat dari girlband asal Korea Selatan tersebut.

Kedatangan BLACKPINK ke Indonesia untuk menggelar konser tunggal bertajuk World Tour BORK Pink Jakarta, jelas tak mau ia sia-siakan begitu saja. Bersama Bilqis, pelantun Sik Asik ini tampak mengunggah foto sesaat sebelum berangkat menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, untuk melihat penampilan Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa.

Mengenakan busana yang senada dengan putrinya, Ayu dan Bilqis terlihat sama-sama mengenakan rok hitam di atas lutut. Pedangdut 30 tahun itu bahkan melengkapi penampilannya dengan mengenakan crop top putih serta topi kupluk berwarna pink.

Sedangkan Bilqis, ia terlihat mengenakan crop top pink bertuliskan BLACKPINK. Mereka tampak berpose dengan begitu semringah. Bilqis pun tak ketinggalan turut serta menggenggam lightstick di tangannya.

Â

Dalam keterangan foto yang diunggahnya, Ayu menyebut jika dirinya menonton BLACKPINK demi memenuhi keinginan putrinya. Ayu dan Bilqis diketahui memang mengidolakan beberapa boy group dan girl group asal Korea.

"We're ready. Day 1 for my little girl. BLACKPINK concert. Bilqis so happy," tulis Ayu Ting Ting dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (11/3/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

Netizen pun terlihat memuji penampilan Ayu dan Bilqis yang begitu cantik dan menggemaskan. Bahkan tak sedikit yang salah fokus dan menyebut bahwa penampilan keduanya bak kakak beradik. "Ahhh kakak adik syantik banget,"tulis @lia***. "Ini seperti kakak adik,"tulis @nn***. "Cakep bener adik kakak ini," tulis @sit***.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.