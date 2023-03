JAKARTA - Konser BLACKPINK bertajuk Born Pink Tour Jakarta hari pertama telah selesai. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/3/2023), aksi Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rose berhasil membuat penggemar puas.

Konser yang dimulai pada pukul 19.30 WIB ini dibuka dengan lagu How You Like That dan disambut dengan riuh teriakan BLINK, sapaan penggemar BLACKPINK. Tak kalah heboh dari lagu pembuka, BLACKPINK sukses menutup konser hari pertama mereka dengan lagu As If It’s Last dan membuat sorak sorai penonton pecah.

Tak hanya itu, mereka menutup penampilannya dengan mengajak para dancer untuk menari bersama. Mereka bahkan membentuk lingkaran sambil mendendangkan lagu tersebut.

Sesaat sebelum meninggalkan panggung, Rose mengucapkan rasa terima kasihnya atas antusias BLINK yang luar biasa. Ia bahkan mengaku sangat senang bisa kembali menginjakkan kaki di Jakarta.

"Jakarta, nice to meet you, thank you. Lihat pemandangan indah ini (penonton). Kita beruntung bisa hadir di sini bersama kalian. Aku ingin berterima kasih pada kalian,” ungkap Rose.

Ungkapan rasa terima kasih dari Rose disambung pula oleh ucapan dari Jennie, Jisoo dan Lisa, Ketiga personel BLACKPINK ini bahkan mengungkapkan terima kasih mereka dalam bahasa Korea.

Sambil melambaikan tangan ke arah penonton, keempat personel BLACKPINK perlahan turun dan meninggalkan panggung.

Sebagai informasi, BLACKPINK membawakan 21 lagu lagu yang mereka bawakan mulai dari How You Like That, Don't Know What To Do, Whistle, Pink Venom, Shut Down dan masih banyak lagi. Selanjutnya, konser akan dilanjutkan di hari kedua pada Minggu, 12 Maret 2023 besok.

