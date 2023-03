JAKARTA - Berapa kali Slank berganti vokalis? Pertanyaan ini menarik untuk dikulik. Mengingat, Slank merupakan salah satu band rock fenomenal Tanah Air dengan segudang cerita.

Sejak berdiri pada 26 Desember 1983, band yang menjadikan Bimbim dan Kaka sebagai pentolan ini telah mengalami berbagai macam rintangan. Mulai dari terjerat barang haram hingga gonta-ganti personel sebanyak 14 kali.

Saking seringnya gonta-ganti personel, lantas berapa kali Slank gonta-ganti vokalis? Begini informasinya dilansir dari berbagai sumber.

Vokalis Slank

Perlu diketahui jika bank Slank sendiri bermula dari grup bernama Cikini Stones Complex (CSC) yang berdiri pada 25 Desember 1981. Kala itu formasi awalnya adalah Bimbim (drum), Boy (gitar), Kiki (gitar), Abi (bass), Uti (vokal), dan Well Willy (vokal).

Namun setelah itu band tersebut bubar dan Bimbim kembali membetuk band bernama Red Evil yang kemudian berubah nama menjadi Slank dengan personel Denny, Erwan (vokalis), Bongky, dan Kiki.

Tak lama setelah itu Erwin selaku vokalis memutuskan hengkang karena merasa tak ada masa depan bersama Slank. Setelah Erwin pergi, posisi vokalis Slank diisi oleh dua wanita yakni Uti Suharyani dan Lala.

Namun pada 1986 Slank kembali mengubah formasi di mana kini vokalis dipegang oleh Well Willy mantan vokalis CSC dan terbentuklah Slank formasi 5. Tak lama, Well Willy pun memutuskan mundur dari Slank diikuti dengan beberapa personel lainnya. Kala itu Danny menggantikan posisi Well Willy.

Slank pun kembali mengubah formasi dan kini posisi vokalis dipegang oleh Sammy. Namun, ia tak bertahan lama di Slank. Danny pun kembali menjadi vokalis sebelum akhirnya ia mengundurkan diri karena harus fokus kuliah.

Setelah kepergian Danny, posisi vokal Slank diisi oleh wanita bernama Nita Tilana. Sama halnya dengan personel yang lain, Nita Tilana memutuskan mundur. Singkatnya dalam tubuh Slank hanya tersisa Bimbim dan Imanez saja.

Demi mempertahankan Slank, akhirnya Well Willy ditarik lagi sebagai vokalis dan Pay mengisi posisi gitaris utama. Setahun setelahnya Well Willy kembali mundur bersama Imanez.

Karena posisi vokal kosong, Bimbim akhirnya mengajak sepupunya yakni Kaka untuk mengisi menjadi vokalis. Di formasi ke-13 yang beranggotakan Bimbim, Kaka, Bongky, Pay, dan Indra Q inilah akhirnya Slank menjadi solid dan memulai rekaman. Jika dihitung dari sejarahnya, Slank telah berganti vokalis sebanyak 10 kali dari Well Willy saat band ini bernama CSC hingga kini dipegang oleh Kaka. Demikian pembahasan mengenai Berapa Kali Slank Gonta-ganti Vokalis?

