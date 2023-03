SEOUL - Kabar gembira untuk pecinta drama Korea atau drakor. Sebanyak 10 drama akan tayang pada bulan Maret ini. Tak hanya romance, drama yang akan tayang hadir dengan berbagai genre. Mulai dari fantasi hingga sejarah.

Berikut ini 10 drama yang akan tayang pada bulan Maret seperti dikutip dari Koreaboo, Selasa (28/2/2023):

1. Joseon Lawyer

Berikut ini 10 drama yang akan tayang pada bulan Maret. (Foto: Joseon Lawyer/Koreaboo)



Drama sejarah terjadi di era Joseon di mana seorang pengacara berusaha membalas dendam atas kematian orangtuanya, menjalin persahabatan dengan seorang putri dan seorang hakim di sepanjang jalan.

Drama yang dijadwalkan tayang 31 Maret ini akan dibintangi oleh Woo Do-Hwan, Bona, Cha Hak-Yeon, Song Geon-Hee, Kim Ae-Ran dan masih banyak lagi.

2. A Secret Woman

Drama A Secret Woman berkisah tentang Jung Gyeol (Shin Go-Eun), wanita yang kehilangan penglihatannya karena suaminya yang jatuh ke pelukan wanita lain. Jung Gyeol digambarkan sebagai wanita anggun yang menikah dengan sang suami yang merupakan seorang konglomerat karena perjodohan.

Selain Shin Go-Eun, drama tersebut juga dibintangi oleh Han Ki Woong dan Lee Chae Young.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Oasis





Berikut ini 10 drama yang akan tayang pada bulan Maret. (Foto: Oasis/Soompi)

Oasis juga drama yang bercerita tentang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke tahun 80-an dan 90-an, saat tiga orang sahabat menjalani cinta, impian, dan persahabatan.

Tayang pada 6 Maret, drama ini akan menceritakan 3 karakter yang diperankan oleh Jang Dong-Yoon, Seol In-A, dan Choo Yeong-Woo.

4. The Glory Part 2

Mengikuti kesuksesan Netflix The Glory season 1, drama ini akan kembali untuk bagian kedua untuk melanjutkan plot balas dendam Dong Eun pada orang-orang yang menindasnya.

Drama yang dibintangi oleh Song Hye-Kyo dan Lee Do-Hyun ini akan tayang pada 10 Maret 2023.

5. The Real Deal Has Come!

Seorang wanita hamil yang belum menikah dan seorang pria yang belum menikah menyetujui kontrak palsu yang membawa mereka dalam perjalanan cinta, kehamilan, dan membesarkan anak.

Drama yang memasangkan Baek Jin-Hee dan Ahn Jae-Heyong ini akan tayang pada 25 Maret 2023.

6. Delivery Man

Hari ini, 1 Maret 2023 akan tayang Delivery Man yang diperankan oleh Yoon Chan Young dan Bang Minah Girls' Day.

Mengisahkan Seo Young Min (Yoon Chan Young) yang bekerja sebagai sopir taksi untuk menghasilkan uang, berakhir dengan bertemu hantu. Namun, dengan bantuan dokter UGD dan seorang hantu (Bang Minah Girls' Day), Seo Young Min mengabulkan keinginan penumpang hantunya.

7. Duty After School





Berikut ini 10 drama yang akan tayang pada bulan Maret. (Foto: Duty After School/Viu)



Mengadaptasi webtoon, Duty After School menjungkirbalikkan dunia dengan invasi alien yang menyebabkan banyak kematian. Akibatnya, siswa sekolah menengah harus melupakan ujian masuk universitas dan menjadi pasukan cadangan untuk melawan makhluk yang menjadi musuh.

Drama ini akan dibintangi oleh Shin Hyun-Soo, Lee Soon-Won, Lim Se-Mi, Kim Ki-Hae, Choi Moon-Hee dan masih banyak lagi.

8. Divorce Attorney Shin

Divorce Attorney Shin merupakan drama yang dibintangi oleh Cho Seung-Woo, Han Hye-JIn, Kim Sung-Kyu, dan Jung Moo-Sung yang akan tayang pada 4 Maret.

Drama ini bercerita tentang seorang pianis yang mengajar musik sebagai profesor di Jerman menghadapi tragedi yang membuatnya menjadi pengacara perceraian-memperjuangkan kliennya dan memulai perjalanan untuk kebenaran.

9. Romantic Guest House

Drama sejarah Romantic Guest House (juga dikenal sebagai The Love Story of Flower Scholars ), mengisahkan tiga cendekiawan saat mereka mengungkap misteri hilangnya dan jatuh cinta dengan pemilik penginapan yang menampung mereka menjelang ujian sarjana.

Drama yang tayang 20 Maret ini akan dibintangi oleh Shin Ye-Eun, Ryeo Un, Kang Hoon, dan Jung Gun-Joo.

10. Pandora: Beneath the Paradise

Meskipun kehidupan Ibu Negara Korea tampak sempurna dengan suami dan anak yang penuh kasih, dia menyadari bahwa dia kehilangan ingatannya tentang masa lalu. Ketika ingatannya kembali, dia mulai mencoba membalas dendam pada orang-orang yang telah menyakitinya.

Drama yang tayang 11 Maret itu dibintangi oleh Lee Ji-Ah, Lee Sang-Yoon, Jang Hee-Jin, Park Ki-Woong, Bong Tae-Gyu dan masih banyak lagi.