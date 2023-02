JAKARTA - Film Animasi KIKO In The Deep Sea produksi MNC Pictures saat ini sedang tayang di bioskop tanah air. Film animasi ini bak angin segar bagi anak-anak dengan menyuguhkan kisah yang seru dan juga terselip pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran berharga.

Para kontestans Top 10 Indonesian Idol yang kebanyakan terdiri dari generasi milenial pun begitu menikmati film animasi Kiko In The Deep Sea meski disuguhkan dalam bentuk film animasi khas anak-anak.

Pasalnya melalui film ini, banyak pelajaran berharga yang begitu dekat dengan kehidupan. Anggis Devaki, salah satu kontestan Top 10 pun mendapat pelajaran berharga tentang persahabatan.

"Persahabatan dan kekompakan itu penting banget untuk mengejar sebuah tujuan,"ujar Anggis Devaki usai acara Nonton Bareng KIKO In The Deep Sea Bersama Top 10 Indonesian Idol di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Selain itu, Novia juga menyebut bahwa film ini begitu relate dengan perjuangan para kontestan Indonesian Idol yang tentunya penuh dengan ambisi mengejar impian. Namun, dalam perjalanan mengejar impian itu, harus menjauhkan diri dari sifat serakah yang dapat merugikan orang lain

"Kita boleh berambisi, tapi jangan sampai membawa keserakahan dan merugikan orang lain,"ujar Novia

Kontestan lain, Raisa Syarla, mengatakan bahwa film animasi Kiko In The Deep Sea ini pun semakin menarik untuk disaksikan karena menyajikan alur cerita yang sulit ditebak sehingga tak monoton bagi anak-anak muda yang seringkali bosan dengan kisah yang itu-itu saja.

"Meskipun ini film anak-anak tapi ada plot twist yang gak diduga, lumayan susah ditebak filmnya,"jelas Syarla.

Film animasi Kiko In The Deep Sea sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia sejak 23 Februari 2023. Sejumlah selebriti Tanah Air juga didapuk untuk menjadi pengisi suara untuk film animasi Kiko In The Deep Sea. Diantaranya, Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasiz hingga Felicya Angelista.