JAKARTA - Seiring dengan tingginya minat masyarakat dengan konten video pendek melalui platform YouTube, StarHits berkolaborasi dengan YouTube Indonesia menggagas sebuah program bertajuk #NgeShortsBareng yang sudah dimulai sejak 17 September 2022 lalu di Kota Bandung. Kemudian dilanjutkan di kota besar lainnya antara lain Semarang, Palembang, Banjarmasin, dan menutup akhir 2022 di Kota Jakarta.

Melalui program #NgeShortsBareng, StarHits dan YouTube Indonesia akan menarik kreator-kreator lokal yang karyanya belum tersentuh oleh publik untuk membangun sebuah komunitas YouTube Shorts bersama, serta membongkar tips & trik menjadi top kreator YouTube Indonesia. StarHits juga akan mengembangkan setiap kreator yang memiliki potensi besar melalui program YouTube Shorts secara maksimal.

Menyambut tahun baru, StarHits akan kembali mengawali misinya melalui #NgeShortsBareng di Kota Medan yang akan diselenggarakan pada 24 Februari 2023 sekaligus mengawali kerjasama #NgeShortsBareng bersama Kemenparekraf.

Sebagai partner resmi, Kemenparekraf akan turut terlibat dalam hal berikut:

1. Membantu mempromosikan acara lewat jaringan sosial media milik Kemenparekraf, Bapak Menteri Sandiaga Uno, serta sosial media dinas pariwisata terkait selama acara berlangsung di tahun 2023.

2. Mengkoordinasikan dinas pariwisata lokal terkait dan sekitarnya untuk datang ke acara #NgeShortsBareng di setiap kota dimana acara berlangsung.

3. Memfasilitasi dan menyiapkan produk Bangga Buatan Indonesia di 10 lokasi #NgeShortsBareng untuk display di booth Ethnic #NgeShortsBareng di 2023.

4. Memfasilitasi para konten kreator untuk datang ke dalam acara event yang sudah disusun bersama seperti jumlah konten kreator penyusunan kota. Hal ini termasuk tiket masuk event, akomodasi, dan transportasi.

Melalui jumpa pers mingguan bertajuk The Weekly Brief with Sandi Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memberikan apresiasi serta dukungannya terhadap #NgeShortsBareng. Seperti diketahui, bahwa untuk meningkatkan sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia terus menggandeng beberapa stakeholder, salah satunya adalah StarHits dan YouTube Indonesia.

Oleh sebab itu, Sandiaga Uno kemudian mengundang tiga narasumber antara lain Danny Ardianto selaku Head of Government Affairs & Public Policy, YouTube, Indonesia & South Asia Frontier, kemudian Cheryl Antoinette selaku salah satu konten kreator Shorts, serta Yuana Rochma Astuti selaku Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital.

Danny menyampaikan bahwa YouTube sudah menjadi sebuah platform yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari inspirasi, kreasi, serta kebutuhan entertainment. Maka dari itu, setiap kreator serta ekonomi kreatif di dalamnya perlu dirangkul.

“Kita juga ingin mengajak masyarakat, kreator, komunitas kreator, agar mereka juga terhubung dengan sesama kreator untuk kemudian mereka bisa belajar bagaimana caranya bikin konten, kemudian tips and trick-nya, sharing dengan komunitas kreator dan top kreator yang sudah tumbuh besar di Indonesia, sehingga mereka juga bisa mempromosikan konten-konten multiformat yang berkualitas di YouTube dan juga menjangkau audiens baru,” jelasnya.

Sandiaga Uno kemudian mengatakan bahwa Kemenparekraf tertarik dengan #NgeShortsBareng karena dari data internal yang ada, terdapat peningkatan jumlah omset dari para UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui konten-konten yang dikemas dengan unik dan menarik.

Lebih lagi, konten kreator Cheryl Antoinette mengatakan bahwa dari konten YouTube Shorts, dirinya bisa mendapatkan subscribers dan viewers yang signifikan. Terlebih konten yang disajikan olehnya adalah konten yang disukai oleh audiens.

“Audiens tuh juga suka belajar, tapi gimana kita mengemas belajar tuh dengan lebih menarik, apalagi dengan entertainment dan lucu-lucunya sedikit di dalam Shorts itu,” ungkap Cheryl.

“Menurut saya Shorts itu membuat kesempatan yang besar banget bagi kreator untuk berkembang lebih pesat lagi,” lanjut Cheryl.

Sebagai Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital, Yuana Rochma menyampaikan bahwa #NgeShortsBareng tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk pelaku UMKM melainkan juga kesempatan untuk bersinergi dengan Bangga Berwisata di Indonesia. Sebagai contoh event #NgeShortsBareng di Medan yang berbarengan dengan event F1 Powerboat di Danau Toba, serta #NgeShortsBareng di Mandalika mendatang yang akan berbarengan dengan event MotoGP.

Sandiaga Uno pun menyampaikan dukungan positifnya terhadap program #NgeShortsBareng.

“Kita harapkan menjadi tambah besar untuk para konten kreator dan bisa membantu produk UMKM dan destinasi-destinasi wisata kita. Karena ini ada di 10 kota, kita harapkan bisa mendorong pergerakan wisatawan nusantara ke 1,4 miliar dan juga kita harapkan penjualan produk ekonomi kreatif ekonomi yang akan tembus 1.300 triliun rupiah,” jelas Sandiaga.

