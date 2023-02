JAKARTA - Sejarah terbentuknya Queen akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Sebelum lahirnya Queen, Brian May dan Roger Taylor telah membentuk band bernama Smile. Band ini telah lama manggung di kafe-kafe.

Di kampus, Ealing Art College di London Barat, salah satu personel Smile, Stafell bertemu dengan Freddie Mercury. Ternyata Freddie merupakan fans setia Smile.

Saking ngefansnya, Freddie bertanya apakah ia bisa bergabung dengan grup itu sebagai penyanyi utama, tetapi May merasa Stafell tidak akan melepaskan peran itu.

BACA JUGA:Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won Dikonfirmasi Bintangi Queen of Tears

BACA JUGA:Kim Soo Hyun Pertimbangkan Comeback Lewat Drama Queen of Tears

Karena perbedaan misi, Stafell kemudian hengkang dari Smile pada 1970. Ia bertentangan dengan hard rock grup ini dan muak dengan ketidaksuksesan mereka. Stafell kemudian membentuk Humpy Bong bersama eks drummer Bee Gees, Colin Petersen.

Personel Smile tersisa menerima Freddie sebagai penyanyi utama, dan merekrut teman Taylor, Mike Grose, sebagai pemain gitar bas. Tak puas, Freddie Bulsara kemudian mengusulkan penamaan ulang grup tersebut menjadi Queen. Freddie mempunyai alasan pasti yakni "it's wonderful, dear, people will love it".

Tak hanya band, Freddie kemudian mengubah namanya. Ia menambahkan nama Mercury berdasarkan kalimat "Mother Mercury, look what they've done to me" dalam lagu "My Fairy King".

Queen tampil langsung pertama kali di London pada 18 Juli.

Pada Februari 1971, John Deacon bergabung dengan Queen. Deacon mahir bermain gitar bas. Karakternya yang tenang melengkapi grup musik itu, dan ia juga terampil dalam ilmu elektronik.

Pada 2 Juli, Queen dengan formasi Mercury, May, Taylor, dan Deacon, dalam sebuah kampus di Surrey, di luar London.

Follow Berita Okezone di Google News

Queen debut profesional dengan mengeluarkan album bertajuk Queen pada 1973. Album tersebut direkam di Trident Studios dan De Lane Lea Studios, Inggris dengan produser Roy Thomas Baker, John Anthony, dan Queen. Freddie Mercury berhasil menulis 5 dari 10 lagu, Brian May 4, dan Roger Taylor menulis dan menyanyikan 1 lagu.