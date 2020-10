NEW YORK - Kabar terbaru datang dari gitaris band Queen, Brian May. Sebelumnya, ia dikabarkan mengalami serangan jantung dan menjalani perawatan pada awal tahun ini.

Hal tersebut di bagikan oleh rekannya Adam Lambert.

"Saya sudah berbicara dengannya dan sudah menjadi lebih baik," ucap lambert dalam wawancara dengan ET pada Rabu (30/09/20).

Adam menambahkan, "Hal tersebut bukanlah hal yang mudah, tapi saya sangat senang dia sudah kembali pulih, walaupun kami tau itu akan jadi waktu yang sulit."

Kembali pada bulan mei lalu, Brian pernah memberikan kabar melalui Instagram pribadinya, bagaimana dia mengalami kecelakaan kecil dan melukai punggungnya. Tak berselang lama ia mengalami serangan jantung ringan.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Queen bersama Adam Lambert akan menggelar tur, namun dibatalkan karena kondisi yang tidak memungkin dari Covid-19.

Hal tersebut justru menghasilkan inspirasi untuk album live terbaru mereka. Album Queen + Adam Live Around The World akan dirilis pada 2 Oktober 2020.

Album yang berisikan pertunjukan di lima negara antara tahun 2014 dan 2020, dipilih secara konservatif, termasuk lagu solo Mercury Love Kills dan I Was Born To Love You.

