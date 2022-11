SEOUL - Kim Soo Hyun dikonfirmasi sedang mempertimbangkan comeback dengan drama baru berjudul Queen of Tears.

Spesialnya, drama Queen of Tears ditulis oleh Park Ji Eun, penulis drama yang melambungkan namanya, My Love From the Star dan The Producers.

Mengutip Soompi, pertemuan Kim Soo Hyun dan Park Ji Eun telah terjadi pada April lalu. Meskipun saat itu, agensi Kim Soo Hyun, GOLDMEDALIST Entertainment, membantah dengan mengatakan bahwa sang aktor belum mendapatkan tawaran atau skrip drama.

Namun kini, agensi Kim Soo Hyun membenarkan bahwa aktor 34 tahun itu telah mendapatkan tawaran casting secara resmi.

"Kim Soo Hyun menerima tawaran casting untuk Queen of Tears dan saat ini dalam tahap pembicaraan," ungkap agensi pada Jumat (4/11/2022).

Jika Kim Soo Hyun menerima tawaran tersebut, itu akan menjadi judul drama ketiganya membintangi karya Park Ji Eun. Diketahui, sebelumnya Kim Soo Hyun sukses membintangi drama My Love From The Star bersama Jun Ji-Hyun. Sedangkan The Producers bersama Cha Tae-Hyun, Kong Hyo-Jin dan Lee Ji-Eun (IU).

