LONDON - Brian May, gitaris grup band Queen harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera bokong saat berkebun. Hal itu diungkapkannya lewat Instagram, pada 7 Mei silam.

“Aku merobek otot gluteus maximus pada bokongku. Tiba-tiba, aku menyadari sudah berada di rumah sakit untuk mengetahui seberapa parah cedera yang kualami,” kata May dalam unggahannya.

Akibat cedera tersebut, Brian May mengaku tak bisa berjalan dan sulit tidur karena rasa sakit tak tertahankan yang dirasakannya. Musisi asal Inggris itu meminta penggemarnya untuk tidak memberikan kalimat simpati.

“Aku hanya perlu momen penyembuhan yang tenang untuk sementara waktu. Semoga kalian semua sehat-sehat saja,” ujarnya menambahkan.

Awal Mei 2020, Queen bersama Adam Lambert merilis ulang tembang hit mereka tahun 1977, We Are the Champions. Perilisan lagu itu ditujukan untuk mendukung para petugas medis dalam memerangi pandemi COVID-19.

Keuntungan dari lagu tersebut, menurut PEOPLE, akan didonasikan Queen kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Lambert mengatakan, musik Queen yang seperti anthem (lagu kebangsaan) diharapkan bisa menjadi penyemangat setiap orang dalam kondisi saat ini.

“Kami tahu bahwa orang-orang memerlukan cinta dan kekuatan di tengah waktu mengerikan dan tak menentu seperti saat ini. Dan kami mengemas ulang lagu ini untuk mereka,” ujar Lambert.*

