JAKARTA - Tak berminat untuk pergi kemana-mana saat libur akhir pekan? Film musikal asal Korea Selatan, Life is Beautiful di tvN Movies bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan dengan bersantai.

Disutradarai oleh Choi Kook Hee. Life is Beautiful telah tayang pertama kali pada 28 September 2022 lalu di dibintangi oleh Ryoo Seung-Ryong sebagai Kang Jin-Bong, Yum Jung-Ah sebagai Oh Se-Yeon, Park Se-Wan sebagai Oh Se-Yeon muda, Ong Seong-Wu sebagai Park Jung-Woo, Shim Dal-Gi sebagai Hyung-Jung muda, Ha Hyun-Sang sebagai Kang Seo-Jin, Kim Da-In sebagai Kang Ye-Jin, serta beberapa pemeran lainnya.

Tayang pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 pukul 21.00 WIB dan Minggu, 19 Februari 2023 pukul 14.35 WIB melalui channel tvN Movies di Vision+, Life Is Beautiful bercerita tentang Se-Yeon yang divonis tak memiliki umur yang panjang lantaran penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Sebelum akhirnya meninggal dunia, ia memiliki niat untuk bertemu dengan cinta pertamanya.

Untuk mewujudkan hal itu, Se-Yeon meminta bantuan suaminya, Jin-Bong untuk menemukan sosok cinta pertamanya. Walau sempat menolak, Jin-Bong akhirnya rela berkorban demi istrinya lantaran sudah tidak memiliki pilihan lain.

Keinginan terakhir Se-Yeon sebelum wafat, tentunya tidak mudah. Selama perjalanan suaminya mencari keberadaan cinta pertama Se-Yeon, rumah tangga mereka kerap ditimpa masalah. Akan tetapi, hal itulah yang mampu menjadi kenangan dalam rumah tangga mereka.

Film berdurasi 2 jam ini menghadirkan tayangan bergenre drama musikal dengan menampilkan beberapa lagu ikonik pada tahun 1970 hingga 2000-an. Sebut saja, Unpredictable Life karya Lee Moon-sae dan Ice Cream Love karya Lim Byung-soo. Tak hanya itu, film ini juga menampilkan visual yang penuh warna sehingga sangat menarik untuk dinikmati.

