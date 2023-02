JAKARTA - Film animasi Kiko in The Deep Sea akan tayang serentak di seluruh bioskop Tanah Air mulai 23 Februari 2023 mendatang. Jelang penayangan serempak, MNC Pictures selaku rumah produksi, bekerja sama dengan MNC Peduli untuk menggelar acara nonton bareng Kiko in The Deep sea bersama anak-anak disabilitas dan yatim piatu dari Yayasan Disabilitas Indonesia Satu dan Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariah.

Keseruan tampak di Studio 2 Metropole XXI, Jakarta Pusat. Puluhan anak terlihat bersemangat saat menonton premier film 'Kiko in The Deep Sea'.

Tak jarang, mereka tertawa, bertepuk tangan, hingga bernyanyi bersama Kiko dan kawan-kawan. Bahkan, mereka juga tak malu untuk ikut bergoyang saat Kiko dan kawan-kawan bernyanyi.

"Kami mengajak anak-anak disabilitas dan yatim piatu ini nonton bareng dengan maksud bahwa film 'Kiko in The Deep Sea' adalah film untuk semua orang, gak mengenal kalangan dan umur, semua bisa nonton," ujar CEO MNC Pictures Titan Hermawan saat ditemui di Metropole XXI, Jakarta, Sabtu (18/2/2023).

Titan menyebut bahwa pihaknya sengaja mengajak anak-anak disabilitas dan yatim piatu nonton bareng film Kiko in The Deep Sea. Menurutnya, anak-anak ini harus tahu bahwa film animasi Kiko in The Deep Sea adalah film produksi dalam negeri.

"Yang artinya, anak-anak ini bisa menjadi bagian dari film Indonesia di kemudian hari. Ini jadi semangat buat mereka," tambah Titan.

Bukan hanya itu, Titan juga berharap agar anak-anak bisa mengambil pesan positif dari film animasi tersebut. Terutama untuk mau menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya laut Indonesia.

"Pesan dari film ini adalah mengajak teman-teman dan anak-anak untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan dan lautan. Artinya, diharapkan lewat film ini muncul rasa kepedulian terhadap lingkungan," bebernya.

Sejumlah artis kenamaan Tanah Air ikut terlibat dalam film animasi yang dijadwalkan tayang pada 2019 silam, namun tertunda lantaran Covid-19. Sebut saja, Arbani Yasiz, Felicya Angelista, dan Robby Purba. "Film ini sudah selesai dan siap di 2019, tapi karena pandemi kami mundurkan. Lalu, pandemi mulai terkendali tapi aturan nonton bioskop masih belum untuk anak-anak dan sekarang sudah bisa. Makanya, film 'Kiko in The Deep Sea' baru tayang 23 Februari 2023," papar Titan. Tertarik untuk menyaksikan film animasi karya anak bangsa Kiko in The Deep Sea? Kalian sudah bisa membeli tiketnya mulai hari ini, Sabtu, (18/02/203) untuk penayangan Kamis, 23 Februari 2023 mendatang.