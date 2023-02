JAKARTA - MNC Pictures dan MNC Animation siap merilis film animasi terbaru Kiko In The Deep Sea yang akan tayang 23 Februari 2023. Film tersebut merupakan animasi yang diangkat dari serial Kiko yang tayang di MNC TV dan RCTI.

Sebelumnya, Kiko In The Deep Sea sudah rampung sejak tahun 2020. Namun, pandemi Covid-19 membuat film tersebut terpaksa ditunda penayangannya.

Sementara itu, MNC Animation sendiri menggandeng sekira 40 animator untuk film Kiko In The Deep Sea. Hal itu diungkap Esaf Andreas, selaku Produser film.

โ€œUntuk film Kiko In The Deep Sea ini kita ada sekitar 30-40 animator, kalau total tim produksi ada sekitar 150-160 orang yang terlibat di produksinya,โ€ ungkap Esaf dalam Konferensi Pers film Kiko In The Deep Sea, Kamis (16/2/23).

Esaf mengungkap para animator itu merupakan para anak bangsa. Tentu karya tersebut sangat membanggakan bagi sineas perfilman animasi Tanah Air.

โ€œIya, animatornya dari tim internal kita, plus ada bantuan studio lokal juga. Jadi ini juga proyek yang melibatkan banyak orang,โ€ tambah Esaf. Sementara itu, Kiko In The Deep Sea sendiri merupakan film animasi anak-anak Indonesia pertama setelah pandemi. Nantinya, animasi ini akan menjadi pembuka untuk sejumlah film dari MNC Pictures dan MNC Animation di tahun 2023. Kiko In The Deep Sea akan tayang pada 23 Februari 2023. Film tersebut menceritakan tentang kehidupan Kiko dan kawan-kawan di bawah laut. Nantinya, kisah ini akan lebih seru dan berbeda dari serial animasinya. Sejumlah selebriti ternama Tanah Air juga turut menjadi pengisi suara untuk film animasi ini, seperti Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasiz hingga Felicya Angelista.