JAKARTA - Serial Kiko yang tayang di RCTI dan MNC TV akhirnya bisa disaksikan di layar lebar. MNC Pictures siap merilis film animasi terbaru Kiko In The Deep Sea pada 23 Februari 2023.

Film tersebut diangkat dari serial Kiko yang tayang di RCTI sejak tahun 2014. Kisah kehidupan karakter ikan bernama Kiko ini siap menghibur penonton khususnya anak-anak di bioskop.

Selain lebih seru, film Kiko In The Deep Sea juga mengangkat kisah persahabatan yang menyenangkan. Kerjasama tim yang baik sesama teman tentu akan mengedukasi para anak-anak saat menonton film animasi ini.

BACA JUGA:Arbani Yasiz Ungkap Pengalaman Perdana Jadi Pengisi Suara di Film Kiko In The Deep Sea

Hal itu pun diungkap oleh CEO MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo. Ia menjabarkan kisah persahabatan Kiko dan kawan-kawan bisa dinikmati film ini.

β€œAkan ada kisah perjuangannya di film Kiko In The Deep Sea, tentang persahabatan dan bahu membahu untuk membangun ekosistem laut yang baik,” ungkap Liliana dalam acara Konferensi Pers film Kiko In The Deep Sea, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/23).

Selain itu, Liliana mengungkap akan ada perbedaan antara serial Kiko dan film Kiko In The Deep Sea. Petualangan yang lebih menarik dan seru menjadi alasan anak-anak perlu menyaksikan film animasi ini di layar lebar.

Follow Berita Okezone di Google News

β€œDi sini kita mengembangkan petualangan yang menarik di bawah laut, jadi itu sesuatu yang berbeda dan belum pernah ada di serial Kiko sebelumnya,” tuturnya. Sementara itu, Kiko In The Deep Sea ini juga akan menghadirkan pesan moral soal menjaga lingkungan bawah laut. Untuk itu, Liliana berharap film Kiko In The Deep Sea bisa menjadi tontonan yang menarik dan mengedukasi anak-anak. Kiko In The Deep Sea akan tayang pada 23 Februari 2023. Film tersebut menceritakan tentang kehidupan Kiko dan kawan-kawan di bawah laut. Nantinya, kisah ini akan lebih seru dan berbeda dari serial animasinya. Sejumlah selebriti ternama Tanah Air juga turut menjadi pengisi suara untuk film animasi ini, seperti Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasiz hingga Felicya Angelista.