JAKARTA - Arbani Yasiz menjadi satu dari sekian banyak artis yang dipilih sebagai pengisi suara dalam film animasi Kiko In The Deep Sea. Terpilihnya ia untuk mengisi suara dalam film garapan MNC Pictures tersebut, jelas membuatnya bahagia.

Sama seperti Robby Purba. Ini juga merupakan kali pertama Arbani dipercaya untuk menjadi pengisi suara. Ditemui di konferensi Pers Film Kiko In The Deep Sea, di Jakarta Aquarium, Kamis (26/1/2023), Arbani pun mengungkap kesulitannya pertama kali menjadi pengisi suara.

โ€œIni yang pertama (jadi pengisi suara), akting di depan mikrofon doang apalagi lipsync itu susah,โ€ ungkap Arbani.

Pria 28 tahun ini pun sempat mengungkapkan perbedaan antara menjadi pengisi suara karakter fiksi dan animasi.

โ€œKalau di film dan series kan ada tahap dubbing dan kita yang memerankan karakter itu, kalau ini kan nggak, tapi kita juga dibantu sama kru jadi semuanya berjalan lancar,โ€ jelasnya.

Dalam film animasi ini, Arbani akan mengisi suara untuk karakter Jeff. Meski tertantang, Arbani pun mengaku sangat senang lantaran para kru dari MNC Pictures banyak membantunya dalam proses menjadi pengisi suara.

Sebagaimana diketahui, film animasi Kiko In The Deep Sea akan dirilis pada 23 Februari 2023 mendatang dan mengisahkan cerita yang menarik serta kejutan yang tak pernah ada di serial Kiko sebelumnya. Bahkan, Kiko In The Deep Sea juga akan mengisahkan kehidupan Kiko dan teman-temannya dengan lebih seru.

Kiko In The Deep Sea tentunya akan ada sedikit perbedaan dengan Kiko yang tayang di RCTI. Salah satunya adalah soal karakter yang akan semakin banyak dan tentunya membuat animasi ini semakin seru untuk disaksikan.

Sementara itu, sejumlah selebriti Tanah Air juga didapuk untuk menjadi pengisi suara untuk film animasi Kiko In The Deep Sea. Diantaranya, Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasiz hingga Felicya Angelista.