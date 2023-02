JAKARTA - Phoebe Paris Remyvone menghadirkan lagu berjudul My Promise. My Promise ditulis oleh Phoebe dengan Denny dan Didan eks ME sebagai produser.

My Promise menceritakan tentang kedekatan dan rasa cinta antara anak dengan ibunya. Phoebe juga ingin memberikan janjinya untuk tidak mengecewakan dan kelak ketika beranjak dewasa, akan berusaha menjadi seseorang yang diharapkan sang ibu.

My Promise merupakan lagu yang ditulis Phoebe sebagai hadiah ulang tahun untuk sang ibu. โ€œAku sempat bingung waktu mau kasih hadiah untuk mami. Karena menurutku gak ada barang apa pun di dunia ini yang bisa menggantikan perjuangan membesarkan anak-anaknya sampai saat ini ," kata Phoebe yang sudah pandai menciptakan lagu.

Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk membuat lagu yang ia tulis khusus untuk sang ibu. Ia percaya bahwa ketimbang sebuah barang yang bisa dibeli sang ibu lebih menghargai curahan hatinya yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan lagu.

โ€œLewat lagu ini aku ingin berterima kasih sama mami karena telah membesarkan aku sampai sekarang dengan penuh cinta dan kesabaran, dan tanpa mami aku gak bisa berada di posisi sekarang. So, thank you mom and I love you so much ,โ€ ungkap Phoebe lebih jauh.

My Promise adalah single terakhir Phoebe sebelum pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan sekolah.

(aln)