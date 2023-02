JAKARTA - RCTI kembali menghadirkan serial animasi KIKO untuk menemani akhir pekan keluarga Indonesia. Mengangkat judul Love You Full, serial animasi ini bercerita tentang Lola yang sibuk mengerjakan pesanan kuenya.

Beruntung Kiko, Poli, dan Patino dengan sigap membantu Lola untuk mengantarkan pesanan kue kepada pelanggan di Kota Asri. Namun, tiba-tiba masalah datang. Ada kesalahan pengiriman kepada pelanggan.

Di lain pihak, Kiko dan Shake membantu Nenek mengirim pesanan pizza kepada pelanggan. Namun Patino rupanya terganggu dengan keberadaan Shake yang selalu menggoda Violet.

Akankah proses pengiriman pizza untuk nenek akan berjalan baik? Lalu apa yang akan dilakukan Patino pada Shake? Episode lengkapnya dapat diikuti di Episode Love You Full animasi KIKO di RCTI, pada 12 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

Namun sebelumnya, Anda bisa menonton episode Love is in the Air di RCTI, pada 11 Februari 2023, pukul 07.30 WIB. Animasi KIKO ini merupakan proyek animasi MNC Animation, anak usaha MNC Pictures yang merupakan bagian dari MNC Digital Entertainment.

Serial animasi ini menawarkan aksi dan petualangan seru, serta pesan moral untuk penonton tentang perjuangan, persahabatan, pengorbanan, dan kebenaran. Selain RCTI, serial animasi KIKO bisa ditonton lewat aplikasi RCTI+ dan situs www.rctiplus.com.*

