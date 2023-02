JAKARTA - Komika Kiky Saputri turut menyoroti kehebohan di media sosial yang membahas tentang childfree atau keputusan tak memiliki anak. Belakangan, isu ini viral lantaran kemunculan kontroversi Gita Savitri.

Melalui cuitan Twitter-nya, Kiky memberi tanggapan dengan cara kocak khas dirinya. Sebagai pengantin baru, bintang film Imperfect ini tidak mengurusi soal keputusan ingin atau tidaknya punya anak.

"Lagi rame soal punya anak dan enggak pengin punya anak. Maaf enggak ikutan dulu, kita lagi pusing gonta-ganti gaya buat bikin anak," tulis Kiky,

Ia melengkapi cuitan itu dengan potret bahagia bersama sang suami, Muhammad Khairi. Momen ketika sedang asyik menikmati suasana Eropa sebagai tempat bulan madu.

Unggahan itu langsung diserbu netizen. Mereka ikut menanggapi dengan komentar yang tak kalah kocak, seraya menggoda Kiky dan Khairi yang sedang mesra-mesranya sebagai pengantin baru. "Gaya kupu-kupu nukik, Ki. udah belum?" komentar netizen. "Semangat Kiky dan suami, semoga debaynya segera jadi," komentar netizen. "Jangan lupa gaya helikopter," sahut lainnya. Seperti diketahui, childfree atau keputusan tak memiliki anak ini jadi viral karena influencer Gita Savitri. Ia bersama sang suami, Paul Partohap, mengundang kontroversi karena memilih tidak punya anak setelah berumah tangga. Keributan makin menjadi-jadi ketika Gita dianggap menyudutkan orang yang memilih punya anak. Bermula ketika dia membalas komentar netizen yang menyebutnya awet muda di usia 30 tahun. "Tidak punya anak memang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur selama 8 jam setiap hari, tidak stres mendengar anak-anak berteriak. Dan ketika kamu akhirnya keriput, kamu punya uang untuk membayar botox,"tulis Gita Savitri, menjawab komentar netizen.