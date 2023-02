SEOUL - Noh Yoon Seo, Lee Chae Min, dan Lee Min Jae terlibat dalam cinta segitiga yang semakin memanas di drama Korea berjudul “Crash Course in Romance”.

Drama “Crash Course in Romance” adalah drama romantis yang menceritakan kisah hangat dan mendebarkan dari orang-orang yang harus berurusan dengan ujian masuk universitas.

Menceritakan skandal pahit antara pemilik toko lauk yang terlambat memasuki ujian masuk dan instruktur terkenal di dunia pendidikan swasta Korea.

Jeon Do Yeon berperan sebagai Nam Haeng Sun, mantan atlet nasional dari the National Representative Side Dish Shop, dan Jung Kyung Ho akan berperan sebagai instruktur matematikan nomor 1 Korea, Choi Chi Yeol.

Mengutip Soompi, Jumat (10/2/2023), selain kisah asmara Nam Haeng Sun dan Choi Chi Yeol, hal menarik lainnya dalam drama ini adalah cinta segitiga antara tiga orang siswa, Sun Jae (Lee Chae Min) dan Gun Hoo (Lee Min Jae), berbeda cara pendekatan tentang perasaan mereka yang tumbuh terhadap Nam Hae Yi (Noh Yoon Seo).

Sebelumnya, Sun Jae melindungi Hae Yi dengan berbohong kepada Soo Ah (Kang Na Eon) tentang materi pelajaran yang dimiliki Hae Yi dan berhasil membujuk ibunya Seo Jin (Jang Young Nam) untuk melupakan masalah tersebut.

Sementara itu, Gun Hoo yang ingin diperhatikan oleh Hae Yi, meminta gadis itu untuk membantunya belajar dan berusaha mendapatkan perhatiannya, dia tak secara langsung menunjukkan perasaannya padanya. Baik Sun Jae dan Gun Hoo menyadari bahwa keduanya sama-sama memiliki perasaan terhadap Hae Yi. BACA JUGA:Viral Momen Ria Ricis Diduga Cuekin Bunga Zainal: Minimal Senyum Walau Gak Kenal Potongan gambar yang baru dirilis menampilkan ketegangan di antara ketiganya. Hae Yi yang biasa penuh dengan senyuman dan energi, kali ini memasang ekspresi serius. Sun Jae dan Gun Hoo tampak mengkhawatirkan Hae Yi, mereka berada di sisinya dan siap mendukungnya. Sun Jae dengan penuh kasih menatap Hae Yi dan memberi perhatian hangat sementara Gun Hoo, yang biasanya selalu menyerang tanpa memperdulikan pendapat orang lain, juga tampak menutupi perasaan Hae Yi saat dia tampak melamun dengan ekspresi serius. Perubahan apa yang akan dibawa ke hubungan mereka di episode mendatang?