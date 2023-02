JAKARTA - Rumah tangga Venna Melinda dan Ferry Irawan yang semula diharapkan akan langgeng hingga akhir hayat tampaknya tak bisa terealisasi. Pasca dugaan KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan, ditambah dengan ucapan pihak Venna yang dianggap menghina harkat dan martabat suaminya, permohonan cerai talak pun telah diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Melalui kuasa hukumnya, Ferry Irawan resmi mendaftarkan permohonan cerainya kepada Venna melalui e-court. Kini, mereka hanya tinggal menunggu panggilan untuk menjalani sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi.

Sebagai mantan suami, Ivan Fadilla tentu mengetahui peristiwa yang tengah dihadapi oleh Venna Melinda. Ia bahkan berharap agar masalah ibu dari dua anaknya tersebut bisa segera menemukan solusi sampai Venna bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala.

"Yang jelas setiap masalah pasti diharapkan ada solusi yang baik, untuk bisa menyelesaikan. Saya berharap cepat selesai, Venna bisa beraktivitas lagi seperti biasa," kata Ivan saat ditemui di Kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2022).

Saat ditanya bagaimana sosok Ferry Irawan dimatanya, Ivan mengatakan bahwa dirinya tidak begitu mengenal ayah sambung dari kedua putranya. Ia bahkan mengaku hanya dikenalkan satu kali oleh Athalla Naufal dan belum sempat berbicara banyak.

"Waktu itu sama Athalla dikenalin, kebetulan lagi olahraga, Athalla datang sama dia mengenalkan. Saya pikir nggak ada masalah, yang terbaiklah buat mereka sekeluarga," imbuhnya. Ivan sendiri menyadari bahwa hubungannya dengan Venna kurang harmonis pasca bercerai. Kendati demikian, ia selalu memberi pesan kepada buah hatinya untuk menjaga dan merawat ibu mereka. "Saya bilang kamu harus kuat hadapi ini, biar gimana roda kehidupan berputar dia tetap memberikan support terbaik buat mama kamu," tandasnya.