JAKARTA - Ayah Verrell Bramasta, Ivan Fadilla Soedjoko mendukung sang putra untuk masuk ke dunia politik. Diketahui, Verrell kini bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurutnya Ivan, putranya memang punya potensi besar untuk menjadi politisi. Sejak duduk di bangku SMA, anak sulungnya itu punya ketertarikan di bidang yang berhubungan dengan politik.

"Sebenarnya dia sejak SMA sudah tertarik sekali sama yang namanya dunia (politik). Istilahnya dia pengin jadi Duta Besar, Diplomat, seperti itulah," kata Ivan ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2023).

Momen yang paling diingat Ivan adalah ketika Verrell mendapatkan prestasi berpidato di depan umum. Bermula dari situ, dia sadar jika potensi sang anak untuk terjun ke dunia politik sangat besar.

"Suka sekali berpidato, bahkan dia sempat memang pas SMA di UI dan dapet prestasi di situ. Silakan, silakan kalau dia mau mencoba," lanjut Ivan. Kendati demikian, Ivan akan tetap memberikan masukan bagi sang putra untuk menyelami dunia baru tersebut. Ia menekankan kepada sang anak untuk kritis mengambil keputusan. Menurutnya, setiap keputusan yang ditempuh, pastinya mempunyai konsekuensi dan dampak untuk karier dan kehidupan anaknya ke depan. "Iya selalu saya sampaikan ke Verrell, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya, dia selalu mengambil keputusan-keputusan yang sulit di masa-masa yang memang kritis," imbuhnya.