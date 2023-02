JAKARTA - Verrell Bramasta menunjukkan perbedaan sikap antara dirinya dengan sang ayah dan ibu sambung. Jika dirinya mengaku merasa kurang sreg dengan Ferry Irawan, pria 26 tahun ini justru menunjukkan perasaan sebaliknya pada sosok Sarni, istri dari ayah kandungnya, Ivan Fadilla.

Baru-baru ini, ibu sambung Verrell bahkan sempat mengungkapkan rasa bahagianya lantaran mendapat hadiah spesial dari sang anak. Ia bahkan tampak bersyukur atas hadiah spesial berupa liburan dengan menaiki kapal pesiar untuk dirinya, suami, serta anak semata wayangnya Elvano.

Hal tersebut bisa dilihat dari akun Instagram milik Sarni. Dalam unggahannya, ia menuliskan ucapan terima kasih pada anak sambungnya, sambil menyertakan foto keluarga kecilnya dengan latar belakang kapal pesiar.

"Terimakasih banyak kk @bramastavrl buat hadiah ultahnya untuk papa, bunda dn el," kata Sarni.

"Satu kata kerenn abis naik kapal," lanjutnya.

Sama halnya dengan sang istri, Ivan Fadilla pun tampak mengucapkan terima kasih pada Verrell lantaran hadiah yang telah ia berikan. Dengan cepat, Verrell pun membalas ucapan sang ayah.

"Thanks son for giving this memorable moments @bramastavrl," ujar Ivan.

"Ur welcome papa love u," kata Verrell.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebelumnya, Verrell memang sempat melayangkan rasa hormatnya pada sang ibu sambung. Ia bahkan menyadari bahwa Sarni benar-benar tulus menyayangi ayahnya. "(Kenangan bareng) jalan-jalan, liburan, akhirnya makin lama oh ternyata emang sayang banget sama papa," ujar Verrell. "Sepertinya begitu bisa melengkapi kehidupan Papa juga. Dia peduli dan sayang juga sama aku dan Athalla (Athalla Naufal) sama Vania (Vania Athabina) juga begitu," tandasnya.