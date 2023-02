SEOUL - Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun berpotensi adu akting dalam drama baru JTBC, Welcome to Samdalri. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi kedua aktor tersebut, pada 2 Februari 2023.

“Benar, Shin Hye Sun mendapat tawaran untuk jadi bintang utama wanita dalam drama tersebut. Namun sejauh ini, belum ada keputusan final,” tutur YNK Entertainment dikutip dari Soompi, pada Kamis (2/2/2023).

Selain drama ini, aktris Mr. Queen itu juga mendapat tawaran untuk membintangi drama Wax Queen. “Dia mendapat tawaran untuk membintangi Welcome to Samdalri dan tengah mempertimbangkannya,” ujar Glorious Entertainment.

Drama Welcome to Samdalri berkisah makhluk menyerupai naga yang naik ke surga dengan cara luar biasa. Namun suatu hari, dia tiba-tiba kehilangan segalanya dan turun ke bumi.

Cha Young Hoon sutradara When the Camellia Blooms dipercaya untuk mengarahkan drama ini. Sementara Kwon Hye Joo yang menggarap naskah drama Go Back Couple dan Hi, Bye Mama akan berkolaborasi dengan sang sutradara.

Jika Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun menerima tawaran untuk membintangi Welcome to Samdalri maka drama ini akan tayang di JTBC, pada tahun ini.*

BACA JUGA: Ji Chang Wook Pamer Foto Berenang di Jakarta, Fans Langsung Heboh

BACA JUGA: Ahn Bo Hyun Digaet Bintangi See You in My 19th Life Bareng Shin Hye Sun

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)