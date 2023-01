ALASAN Anggun C Sasmi memutuskan pindah warga negara dimulai dari keputusannya meninggalkan Indonesia bersama mantan suaminya, Michel Georgea, pada 1994. Hal itu dilakukannya untuk mempermudah jadi penyanyi internasional.

Setelah 2 tahun meninggalkan Tanah Air, Anggun bertemu produser musik Erick Benzi yang membuka jalannya masuk Columbia Records. Pada 24 Juni 1997, dia resmi merilis album berbahasa Perancis perdananya, ‘Au Nom de La Lune’.

Kesuksesan album itu membuat Anggun C Sasmi merilis album ‘Snow on the Sahara’ yang merupakan versi Inggris dari ‘Au Nom de La Lune’. Inilah awal kesuksesan istri Christian Kretschmar tersebut di industri musik internasional.

Setelah menetap di Perancis selama lebih dari 20 tahun, kabar penyanyi 48 tahun itu pindah kewarganegaraan ramai di media sosial. Banyak warganet yang menuding dia melupakan asal-usulnya sebagai orang Indonesia.

Terkait tudingan tersebut, Anggun C Sasmi kemudian memberikan jawabannya dalam sebuah Q&A yang diunggah oleh akun gosip Lamis Corner di Instagram, pada 2018. Dia menjelaskan, alasannya pindah kewarganegaraan dipicu rasa kecewa pada Pemerintah Indonesia.

Alasan Anggun C Sasmi pindah warga negara. (Foto: Adrien Caby/Instagram/@anggun_cipta)

“Kesuksesanku tidak dibantu sama sekali. Kala itu, banyak negara yang tak bisa aku masuki untuk promosi, karena ada banyak negara yang tidak bisa dimasuki karena tak ada perjanjian politik dengan Indonesia,” tuturnya dalam Q&A tersebut.

BACA JUGA: Intip Penampilan Anggun C Sasmi Nyinden di Paris

BACA JUGA: Mengenal Kirana Sasmi Montana, Putri Anggun C Sasmi

Follow Berita Okezone di Google News

Setelah menjadi warga negara Perancis, Anggun merasa diterima dan diapresiasi oleh pemerintah setempat. Bahkan dia mendapat penghargaan karena dianggap sebagai duta budaya Perancis di luar negeri. Alasan Anggun C Sasmi pindah warga negara. (Foto: Adrien Caby/Instagram/@anggun_cipta) Meski tak lagi menjadi warga negara Indonesia, namun pelantun Tua-Tua Keladi itu memastikan rasa cintanya pada tanah kelahirannya masih begitu besar. Bahkan, dia tak pernah berhenti bicara tentang Indonesia pada media asing. “Setiap kali wawancara dengan wartawan dan media asing, aku selalu mengangkat nama Indonesia. Aku juga selalu membela Indonesia kalau ada masalah,” tutur Anggun C Sasmi mengungkapkan alasannya pindah warga negara.*