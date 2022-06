JAKARTA - Anggun C Sasmi kembali membuat masyarakat Indonesia bangga. Baru-baru ini, Anggun tampak nyinden diiringi musik dan tarian Jawa di jalanan Kota Paris.

Saat tampil di sana, Anggun terlihat cantik dalam dress oranye terang. Di penampilan lainnya, dia bahkan mengenakan busana khas Indonesia yaitu batik.

Hal tersebut terlihat dari potretnya yang terpampang di Instagram. “@anggun_cipta for the inauguration of the commercial exhibition ‘Indonesia: from Java to Bali’ at the BHV Marais,” tulis akun Instagram fotografer @joshosuna, Kamis (9/6/2022).

Diketahui, penampilan Anggun tersebut merupakan untuk acara Java In Paris pada 8 Juni kemarin. Pelantun lagu ‘Mimpi’ ini pun mengungkapkan bahwa itu merupakan momen ‘nyinden’ untuk pertama kalinya.

“Seumur hidup baru pertama kali nyinden, terus nyindennya di Paris,” kata Anggun dikutip dari Instagramnya dari postingan video yang diunggah beberapa waktu lalu.

Sontak saja, penampilan seorang Anggun C Sasmi dengan suara megahnya tersebut menuai komentar netizen. Banyak netizen Indonesia yang bangga karena Anggun berhasil memperkenalkan budaya Jawa ke mata masyarakat Paris. “I love you, Mba Anggun! Keren pisan penampilannya,” kata netizen di kolom komentar. “Keren banget Mbak…. Bangga!” komentar yang lain. “Woow! Ikut bangga dan terharu! Maju terus Indonesia,” tulis netizen. “Selalu bangga banget sama Mba Anggun. Walau sudah lama di luar tapi hati masih sangat mencintai Indonesia. Bangga banget dan terharu banget ada budaya Indonesia di luar,” komentar netizen. Selain nyinden, di acara tersebut, Anggun juga membawakan lagu-lagu hits-nya yang berbahasa Indonesia seperti ‘Mimpi’ dan ‘Sahara’. Di pergelaran Java In Paris tersebut, turut hadir pula Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.