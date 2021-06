JAKARTA - Kirana Sasmi Montana, putri semata wayang Anggun C Sasmi tengah menjadi perbincangan hangat. Ia merupakan anak sang penyanyi dari pernikahannya dengan penulis Prancis, Cyril Montana.

Anggun melahirkan Kirana pada 8 November 2007. Kini, buah hatinya itu tumbuh sehat dan mulai beranjak remaja di usianya yang hampir menginjak 14 tahun.

Tetapi Anggun jarang mengekspos sang anak di media sosial, selayaknya artis lainnya. Pelantun Snow on the Sahara itu sengaja menutup wajah sang putri dengan stiker tiap kali mengunggah fotonya di Instagram.

Baca Juga:

- Akhirnya Anggun Pamerkan Wajah Cantik Anaknya Kirana Sasmi Montana, Pengisi Suara Raya And The Last Dragon

- Ikut Isi Suara Animasi "Raya and the Last Dragon", Anggun Merasa Terhormat

Meski tertutup stiker, terlihat jelas bahwa Kirana sebenarnya memiliki paras cantik khas blasteran bule. Banyak penggemar anggun yang memuji kecantikan sang putri di kolom komentar.

Meski berdarah campuran dan besar di Prancis, Kirana dididik sang ibunda untuk bisa berbahasa Indonesia. Anggun sengaja menggunakan bahasa dari negara asalnya untuk berkomunikasi dengan sang putri setiap hari.

Selain itu, Kirana juga menguasai bahasa Inggris, untuk berkomunikasi dengan pengasuhnya, dan bahasa Prancis, untuk bergaul dengan teman-temannya.

Kirana pun berhasil membanggakan Anggun lewat prestasinya yang terbaru. Ia terpilih menjadi pengisi suara di film Disney bertajuk Raya and the Last Dragon versi Prancis.

Saking bangganya, Anggun mengunggah foto Kirana secara utuh di Instagram untuk pertama kalinya. Terlihat jelas kecantikan Kirana dalam balutan sweater abu-abu yang dipadukan celana jeans.