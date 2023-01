JAKARTA - Film The Big Short akan tayang pada Kamis (5/1/2023). Film ini disutradarai oleh Adam McKay yang pertama kali tayang di bioskop pada tahun 2015.

The Big Short diisi sederet bintang ternama seperti Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling dan Brad Pitt. The Big Short mengambil latar belakang krisis ekonomi AS pada 2008.

Sinopsis The Big Short adalah bercerita tentang empat pelaku di dunia keuangan yang memprediksi keruntuhan ekonomi AS akibat kredit macet perumahan pada pertengahan tahun 2000-an dan memutuskan untuk mengambil alih bank-bank besar karena keserakahan dan kurangnya pandangan ke depan.

Â

Naskah film ini ditulis oleh Adam McKay dan Charles Randolph berdasarkan buku The Big Short karya Michael Lewis dan kisah nyata tentang krisis keuangan 2007–2008 yang disebabkan oleh kredit macet perumahan.

Film The Big Short mendapatkan review positif dari para kritikus. Berdasarkan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 88 persen, berdasarkan 301 ulasan, dengan rating rata-rata 7,8/10. Berdasarkan Metacritic, film ini mendapatkan skor 81 dari 100, berdasarkan 45 kritik, menunjukkan "pengakuan universal".

Film The Big Short ditayangkan secara perdana di Festival Lembaga Film Amerika pada tanggal 12 November 2015 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 11 Desember 2015 secara terbatas dan 23 Desember 2015 secara luas.

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)