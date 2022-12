JAKARTA - Angel Has Fallen sebuah film thriller yang bakal tayang, Jumat (30/12/2022) pukul 21.45 WIB. Film ini diproduksi di Amerika Serikat yang dirilis tahun 2019. Disutradarai oleh Ric Roman Waugh, ditulis olehnya bersama Matt Cook, dan Robert Mark Kamen.

Film ini merupakan angsuran ketiga dalam seri film Has Fallen, mengikuti Olympus Has Fallen (2013) dan London Has Fallen (2016). Menampilkan Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte, dan Danny Huston.

Berdasarkan trailer yang dimuat di laman IMBd Angel Has Fallen mengikuti plot Olympus Has Fallen (2013) dan London Has Fallen (2016). Di mana bodyguard presiden Amerika Serikat yang bernama Mike. Mendampingi di setiap aktivitas presiden di rumah kepresidenan Gedung Putih.

Suatu hari, Mike dan timnya harus menjaga presiden yang menghadiri sebuah acara. Tim keamanan juga ikut mendampingi presiden ke danau untuk memancing. Hal tidak terduga pun terjadi. Tiba-tiba muncul beberapa drone yang terbang dengan kecepatan tinggi, menyerang ke arah presiden dan pasukan keamanan.

Ternyata drone tersebut dibekali dengan senjata berpeluru tajam. Persenjataan yang dibawa drone membuat banyak orang terbunuh. Sampai pada akhirnya, tinggal Mike dan presiden yang selamat. Presiden dalam keadaan luka parah. Mike segera membawanya ke rumah sakit, dengan keadaan koma. Mike pun jadi sasaran agen FBI, sebagai pelaku yang mengendalikan penyerangan drone.

FBI menduganya karena ditemukan sidik jari dan DNS milik Mike pada barang bukti. Ketika Mike hendak dibawa ke ruang interogasi, ia diculik oleh suatu pihak. Mike pun berhasil melarikan diri dari penculik dan lari ke dalam hutan. Ternyata penculikan tersebut suruhan penjahat bernama Jennings. Mike sengaja dijadikan kambing hitam.

Jennings erjsha mendirikan sebuah perusahaan militer dengan tujuan membunuh presiden terlebih dahulu untuk menyulut perang. Mike juga difitnah telah bekerja sama dengan Rusia, dan dituduh sebagai mata-mata.

Mike yang mengetahui dalang di balik semuanya adalah Jennings, bergerak untuk melakukan pembuktian. Pasalnya, hak itu tidak mudah Mike lakukan. Lantaran keluarga juga mendapat ancaman.

Akankan Mike berhasil mengatasi semuanya? Bagaimanakah dengan nasib keluarganya?

Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)