JAKARTA - Kids Fanfest Indonesia 2022 bisa menjadi alternatif kegiatan untuk mengisi liburan akhir tahun si kecil. Digelar oleh PT. Fajar Anugrah Media, event ini menjadi festival anak terbesar di pengujung tahun 2022.

Ajang ini akan digelar di Hall A, Jakarta Convention Center (JCC), sepanjang 29-31 Desember 2022. Pagelarannya memanfaatkan momen libur sekolah sekaligus jelang Tahun Baru.

“Kids FanFest Indonesia menjawab kebutuhan anak-anak yang ingin bertemu tokoh idolanya yang selama ini mungkin hanya dilihat lewat layar kaca,” ujar Fenita Arie, Co-Founder Fajar Anugrah Media di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Event tersebut akan diramaikan dengan kehadiran influencer anak, seperti Queenza Zhevanya dan King Faisal Jim. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh animasi favorit anak, seperti Nussa Rara, Truntung, Riko the Series, Diva the Series, KIKO & LOLA, serta Adit Sopo Jarwo.

“Alhamdulillah, ada 120 peserta pameran dari 70 brand yang terlibat dalam Kids FanFest tahun ini. Mereka akan menawarkan aneka promo meriah sepanjang event berlangsung,” ungkap Fenita menambahkan.

Di lain pihak, Suhendra Wijaya, Head of Marketing Communication MNC Animation mengungkapkan, pihaknya akan menggelar meet and greet, dance, dan foto bersama karakter KIKO & LOLA dalam event tersebut.

Selain itu, akan ada juga sesi pemutaran video klip lagu I Am Your Best Friend yang merupakan soundtrack film KIKO In the Deep Sea. Rencananya, film itu akan memulai masa tayangnya di bioskop, pada 23 Februari 2023.

“Kami akan mengajak anak-anak Indonesia untuk selalu aktif, kreatif, dan mendukung produk dalam negeri seperti KIKO dan menjadi karya yang patut dibanggakan,” tutur Suhendra dalam keterangannya.

Berikut jadwal meet and greet KIKO & LOLA di Kids FanFest 2022: 1.Kamis, 29 Desember 2022, pukul 14.50 WIB, 2.Jumat, 30 Desember 2022, pukul 15.20 WIB, 3.Sabtu, 31 Desember 2022, pukul 10.00 WIB. Untuk pemesanan tiket masuk Kids FanFest 2022 dapat mengakses situs www.kidsfanfest.com atau www.selangkahlebihbaik.com yang merupakan tempat penjualan tiket box event tersebut. Informasi terkait event ini bisa diikuti di Instagram @kiko.animation dan @kidsfanfest. “Kami berharap, insya Allah, Kids FanFest menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan anak cerdas Indonesia serta mempererat komunikasi keluarga melalui ragam kegiatan dalam sebuah festival anak,” imbuh Suhendra.*