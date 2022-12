DERETAN drama korea terbaik tahun 2022. Banyak remaja tanah air mengisi hari liburnya dengan menonton drama korea, mulai dari genre romantis, komedi, zombie, hingga thriller. Setiap tahun, pastinya selalu ada drama terbaik yang disajikan oleh industri hiburan Korea. Tidak jarang, deretan drama itu juga menuai respons positif bahkan memperoleh rating yang tinggi.

Berikut adalah drama korea terbaik tahun 2022 seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

Reborn Rich

Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: Reborn Rich/JTBC)



Drama yang dibintangi oleh Song Joong Ki ini menjadi drama terbaik mengalahkan "The World of Married" (2020). Menurut Nielsen Korea, episode ke-16 “Reborn Rich” berhasil meraih rating 25 persen untuk perolehan nasional dan 26,9 persen untuk wilayah Seoul.

Bergenre fantasi, “Reborn Rich” mengisahkan tentang Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) berperan sebagai seorang sekretaris setia keluarga chaebol. Kesetiannya itu dikhianati dan dia meninggal lantaran dituduh melakukan penggelapan dana oleh keluarga tersebut.

Namun, Yoon Hyun Woo bereinkarnasi sebagai cucu bungsu keluarga konglomerat pemilik Soonyang yang dipimpin oleh Jin Yang chul (Lee Sung Min). Jin Do Joon bertekad untuk balas dendam dengan mengambil alih perusahaan sang kakek, Soonyang Group.

Business Proposal

Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: Business Proposal/SBS)



Mengutip Cinema Escapist, “Business Proposal” adalah drama yang diadaptasi dari sebuah Webtoon populer dan masuk dalam drama terbaik 2022. Drama bergenre romantis komedi ini menceritakan tentang kisah cinta seorang CEO, kaya dan tampan Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop) dengan Shin Ha Ri (Kim Sejong). Di suatu waktu, kakek Tae Mu merencanakan kencan buta untuknya. Sementara Ha Ri menggantikan temannya Jin Young Seo (Seol In Ah) untuk pergi kencan buta dengan Tae Mu.

Saat kencan buta, mereka bertemu di sebuah restaurant. Awalnya, hubungan asmara Tae Mu dan Ha Ri palsu hanya untuk mengelabui sang kakek. Namun, pada akhirnya, Tae Mu benar-benar jatuh cinta dengan Ha Ri dan harus menyembunyikan hubungannya itu dari para karyawan kantor lantaran Ha Ri adalah salah satu karyawan di perusahaan Tae Mu.

Alchemy of Souls





Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: Alchemy of Souls/TvN)



Drama "Alchemy of Souls" ditulis oleh Hong Sisters yang telah berhasil menulis deretan drama korea populer lainnya, seperti Hotel Del Luna dan My Girlfriend is Gumiho. Drama ini berlatar belakang negeri fiksi bernama Daeho, sebuah wilayah fiksi yang tidak ada di sejarah peta.

"Alchemy of Souls" menceritakan tentang seorang bangsawan Jang Uk (Lee Jae Wook) yang bertemu dengan Mu Deok (Jung So Min), seorang pembunuh terampil.

Mu Deok akan menjadi guru bagi Jang Wook dan mengajarkan cara untuk bertarung.

Somebody





Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: Somebody/Soompi)



Drama produksi Netflix, “Somebody” mengisahkan tentang kisah asmara pengembang aplikasi sosial Somebody, bernama Kim Sum (Kang Hae Lim) dan seorang arsitek psikopat Yun O (Kim Young Kwang) yang berhasrat untuk membunuh seseorang.

Di suatu hari, terjadi kasus pembunuhan yang melibatkan aplikasi “Somebody”. Kedua teman Sum, Im Mok Won (Kim Yong Ji) yang berprofesi sebagai dukun, dan Yeong Gi Eun (Kim Soo Yeon), seorang detektif polisi. Ki Eun akan membantu meyelidiki kasus pembunuhan itu, dia dan Sum akan bertemu dengan sosok Yun O.

My Liberation Notes





Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: My Liberation Note/NME)



“My Liberation Notes” merupakan drama bergenre romansa, keluarga, dan kehidupan. Drama besutan Kim Seok Yoon ini menceritakan tentang perjalanan kehidupan tiga orang bersaudara yang akan menghadapi permasalahannya masing-masing.

Ketiga bersaudara itu harus melakukan perjalanan panjang setiap hari untuk bekerja dari kampung halaman mereka si Sando. Hal itu disebabkan lantaran harga real estat yang tinggi di Seoul. Di tengah lika-liku kehidupannya masing-masing, mereka akan mengeksplorasi bagaimana dirinya akan menemukan rasa kedamaian dan kebebasan untuk dirinya sendiri.

Under the Queen’s Umbrella





Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto:Under the Queen's Umbrella/TvN)



Drama “Under the Queen’s Umbrella” ini akan menceritakan tentang keluarga kerajaan di era Joseon. Seorang Ratu bernama Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo) yang harus bersaing dengan orang lain di istana untuk mendidik kelima putranya untuk mencapai kesuksesan dalam politik di istana. Drama berjumlah 16 episode ini merupakan garapan dari Kim Hyung Sik dan penulis naskah Park Ba Ra.

Our Blues





Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: Our Blues/TvN)

“Our Blues” juga menjadi salah satu drama terbaik tahun 2022. Drama ini mengisahkan tentang lika-liku kehidupan dari sekelompok orang yang tinggal di Pulau Jeju. “Our Blues” dibintangi oleh aktor dan artis ternama, seperti Shin Min A, Lee Byung Hun, Han Ji Min, Lee Jung Eun, dan Kim Woo Bin.

Mereka akan menghidupi keluarganya sebagai seorang nelayan, penyelam, penjual es batu, penjual ikan, hingga penjual makanan. Drama ini akan menyajikan keindahan Pulau Jeju yang akan memberikan penonton kenyamanan dan kehangatan.

Twenty Five Twenty One





Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: Twenty Five Twenty One/TvN)



Drama terbaik selanjutnya adalah “Twenty Five Twenty One”. Drama bergenre romansa ini yang dibintangi oleh Min Chae (Choi Myung Bin), Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) dan Na He Doo (Kim Tae Ri).

“Twenty Five Twenty One” mengisahkan tentang kisah cinta Na He Do, seorang atlet anggar dengan Yi Jin, seorang pemuda yang keluarganya mengalami kebangkuratan akibat IMF tahun 1977. Kisah cinta mereka pun terbilang rumit, salah satunya disebabkan lantaran profesi mereka yang saling bersinggungan, yaitu seorang atlet dan Yi Jin yang menjadi reporter.

All of Us Are Dead





Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: All of US Are Dead/Netflix)



Bergenre zombie apocalypse, drama “All of Us Are Dead” ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok siswa yang berusaha menyelamatkan diri lantara terjebak di sekolah saat terdapat wabah virus zombie.

Drama dengan jumlah 12 episode ini dibintangi oleh Soo Hyuk (Park Solomon), Nam Ra (Cho Yi Hyun), Cheong San (Yoon Chang Young), Ohn Jo (Park Ji Hoo), dan Gwi Nam (Yoo in Soo). “All of Us Are Dead” tayang pada Januari 2022 di layanan streaming Netflix.

Thirty Nine





Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: Thirty Nine/Soompi)



Drama “Thirty Nine” juga termasuk dalam daftar drama korea terbaik tahun 2022. Drama garapan Kim Sang Ho ini merupakan drama yang mengangkat tentang kisah persahabatan tiga orang di usia 39 tahun. Mereka akan selalu saling mendukung satu sama lain saat suka dan duka. Suatu hari, Chan Young (Jeon Mi Do) didiagnosia mengidap penyakit kanker pankreas stadium akhir dan diperkirakan akan meninggal.

Setelah mendapat kabar itu, kedua sahabatnya, Cha Mi Jo (Son Ye Jin) dan Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun) selalu berusaha untuk membahagiakan dan menemani Chan Yeong di sisa akhir hidupnya.

Extraordinary Attorney Woo





Drama korea terbaik tahun 2022. (Foto: Extraordinary You/ENA)



Disutradarai oleh Yoo In Shik, "Extraordinary Attorney Woo" dibintangi oleh Woo Young Woo (Park Eun Bin) dan Lee Jun Ho (Kang Tae Oh). Drama ini mengisahkan kisah cinta Young Woo sebagai seorang pengacara yang memiliki spektrum autisme dengan rekan kerjanya di Hanbada, Jun Ho.

“Extraordinary Attorney Woo” menjadi salah satu drama terbaik di 2022 lantaran mencatat rating nasional rata-rata mencapai 17.5 persen, menurut data dari Nielsen Korea.