JAKARTA - Konser boyband Korea Selatan, NCT 127 berlangsung penuh drama pada Jumat 4 November 2022. Konser hari pertama yang dilangsungkan di ICE BSD, Tangerang itu terpaksa dibubarkan lantaran sedikitnya 30 orang pingsan akibat berdesakan.

Konser tersebut dihentikan pihak kepolisian dengan alasan keselamatan. Acara manggung NCT 127 itu pun baru berlangsung pada pukul 19.00 dan dihentikan sekitar pukul 21.20 WIB.

Sementara itu, para penonton mengaku sangat kecewa sekaligus prihatin dengan gelaran acara tersebut. Mereka meminta agar para fans bisa lebih tenang dan menjaga keselamatannya di konser hari ke-2

Tak hanya itu, sejumlah penonton konser turut mengunggah momen salah satu personel NCT 127, Lee Haechan yang mengimbau pada penonton jika ada yang membutuhkan pertolongan. Terlihat kepanikan di wajah para member dan berusaha menenangkan para penonton.

β€œKalau ada yang merasa kesulitan tolong angkat tangan meminta bantuan,” kata Haechan.

Penghentian konser NCT 127 di BSD, Tangerang membuat banyak penonton kecewa. Para fans yang akrab disapa NCTzen, ramai meminta maaf di Twitter atas kekacawan yang terjadi hingga tagar #SAYSORRYFORNCT127 pun menggema di Twitter.

β€œI'm sorry, Chan, the concert in Indonesia was really noisy #SAYSORRYFORNCT127,” tulis akun @mina*******.

β€œWe are so sorry, NCT 127 #SAYSORRYFORNCT127,” tambah akun @lov*****.

Sementara itu, NCT 127 dikabarkan manggung di Jakarta selama dua hari yakni 4-5 November 2022. Dikabarkan hari kedua konser ini, Sabtu 5 November 2022 masih perlu dievaluasi mengingat kejadian puluhan orang pingsan akibat berdesakan.