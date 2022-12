HOT Gosip pagi ini (16/12/2022) diawali dengan kabar mundurnya Widy Soediro Nichlany dari Vierratale.

Kabar itu muncul setelah Widy mengunggah pernyataan dalam Instagram strorynya dengan background hitam pada Kamis sore.

"Gw cabut juga dari Vieraa ya. Gw udahan!!" tulis Widy.

Perempuan 32 tahun juga berpamitan kepada para penggemarnya yang dikenal dengan sebutan Vierrania.

"Vierrania gw pamit juga ya. Tim prod juga ya gw pamit! Assalamualaikum," ujar Widy.

Meski begitu, beberapa jam kemudian kabar tersebut langsung dibantah oleh leader Vierratale, Kevin Aprilio.

Kevin mengatakan jika postingan Widy dibuat orang iseng yang membajak handphonenya.

"Ini nggak bener ya guys. Hp nya kayaknya dibajak deh tadi hemm," tulis Kevin Aprilio, di Instagram Story.

"Wah pembajak handphone! Enyalah kamu dari dunia ini," lanjut Kevin.

Hot gosip selanjutnya datang dari TikToker Emil Mario yang mengungkapkan permintaan maafnya.

Diketahui, ia sempat membuat konten yang memperlihatkannya mengucap kalimat syahadat diikuti dengan kata kotor.

"L for Lesti, no. L for Laa Ilaha Illallah, gue sudah capek banget nih nge*****," ungkap Emil dalam video yang kemudian viral.

Netizen merasa hal tersebut tak pantas dilakukan hingga memberikan kritikan padanya.

Tak lama setelah itu, Emil langsung menjelaskan bahwa dirinya tak berniat menyinggung agama tertentu.

"Gue mau minta maaf dengan konten terakhir gue di TikTok. Gue minta maaf apabila kalimat yang gue gunakan menyinggung dan menyakiti hati kalian," ujar Emil, dikutip dari unggahan TikTok-nya pada Kamis (15/12/2022).

Ia menyadari bahwa itu murni kesalahannya dan tak seharusnya menyebut kalimat syahadat disambung dengan kata-kata tak pantas.

"Gue akui kalimat yang gue gunakan itu ceroboh dan juga salah, seharusnya gue bisa lebih bijak lagi menggunakan kata-kata dalam video gue," kata pria 21 tahun itu.

"Tidak ada niatan untuk menyakti atau menyinggung agama apapun, yang gue lakuin itu adalah murni kelalaian gue kurang research untuk kalimat yang gue gunain dalam video," lanjutnya.

Dirinya berjanji akan belajar dari kesalahannya tersebut untuk lebih bijak dalam menggunakan kata-kata.