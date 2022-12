SEOUL - Drama Korea “The Glory” merilis trailer baru yang cukup menegangkan. Diketahui, "The Glory" akan dirilis Netflix pada 30 Desember 2022.

Mengutip Soompi, Jumat (16/12/2022), "The Glory" menceritakan tentang kisah mantan korban kekerasan brutal di sekolah yang membalas dendam pada para pelaku.

Pembalasan dendam itu dilakukan setelah ia menjadi wali kelas sekolah dasar dari anak pengganggunya.

Song Hye Kyo berperan sebagai seorang pendendam bernama Moon Dong Eun. Dibantu Lee Do Hyun yang berperan sebagai Joo Yeo Jung.

Dalam trailer yang baru dirilis, memperlihatkan Dong Eun yang berjanji akan membalas dendam saat mantan penyiksanya Yeon Jin (Lim Ji Yeon) berjalan menyusuri lorong dengan gaun pengantin putih.

Setelah merencanakan skema balas dendam yang rumit, Dong Eun mulai mendekati pelaku kekerasan Jae Joon (Park Sung Hoon), Sa Ra (Kim Hieora), Hye Jung (Cha Joo Young), dan Myung Oh (Kim Gun Woo) satu per satu, bersama suami Yeon Jin, Do Young (Jung Sung Il).

Setelah menyadari bahwa reuninya dengan Dong Eun bukanlah suatu kebetulan, Yeon Jin berteriak kepadanya, “Kamu seharusnya mati saat itu!”.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sementara Sa Ra dengan sangat tenang menjelaskan, “Saya sudah bertobat atas semua yang saya lakukan pada Anda, dan saya telah menerima keselamatan". Hye Jung, di sisi lain, memohon sambil berlutut sambil menegaskan, “Kita semua membuat kesalahan saat tumbuh dewasa, kan?” Namun, Dong Eun tidak sendirian dalam upaya balas dendamnya. Hyun Nam (Yeom Hye Ran) diam-diam mendekatinya dan memohon padanya, “Aku ingin berada di pihakmu. Tolong bunuh dia untukku.” BACA JUGA:6 Artis yang Terlibat Kisah Asmara dengan Keluarga Kerajaan, Ada yang Dapatkan Kekerasan Seksual Dong Eun juga menemukan sekutu lain yakni Yeo Jung, yang berjanji padanya, “Aku akan melakukannya. Aku akan menjadi algojomu.” Trailer diakhiri dengan Dong Eun mengeluarkan peringatan yang tidak menyenangkan, “Kamu harus berdoa kepadaku… untukmu, yang akan jatuh, dan untukku, yang akan hancur.” Sementara itu diketahui, "The Glory" merupakan karya penulis Kim Eun Sook yang juga menulis drama “Descendants of the Sun”. Sehingga, Ini proyek kedua Song Hye Kyo bekerja sama dengan Kim Eun Sook.