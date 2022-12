SEOUL - Drama Korea baru JTBC “Agency” membagikan sekilas tentang dinamika menarik antara Lee Bo Young dan Son Naeun. Drama ini akan tayang perdana pada 7 Januari 2023.

Melansir Soompi, Kamis (15/12/2022), drama “Agency” dibintangi oleh Lee Bo Young sebagai Go Ah In, eksekutif wanita pertama dari VC Group. Son Naeun juga membintangi drama sebagai Kang Han Na, putri bungsu dari keluarga VC Group dan Direktur Media Sosial VC Planning.

Go Ah In, yang tumbuh sendiri tanpa orangtua, berjuang mencari uang sepanjang masa mudanya dan bahkan ketika dia diterima di universitas top Korea, dia terpaksa kuliah yang lebih murah di perguruan tinggi negeri di luar Seoul. Namun, ambisinya yang membara berhasil membuatnya naik pangkat di perusahaannya.

Sementara Go Ah In harus berjuang mati-matian untuk semua yang dia capai, Kang Han Na adalah pewaris chaebol yang segera setelah dia selesai belajar di luar negeri di Amerika Serikat, dia langsung diberi posisi Director of Social Media di perusahaan keluarganya.

Namun, terlepas dari perbedaan mencolok mereka, kedua wanita itu sebenarnya memiliki beberapa kesamaan. Keduanya percaya pada prinsip "Berpikir strategis, bertindak gila", dan keduanya memiliki naluri yang hebat dan intuisi yang tajam. Ketika keduanya bertemu sebagai eksekutif, Go Ah In yang sangat cerdas segera menarik perhatian Kang Han Na. BACA JUGA:7 Tamu Artis yang Diundang ke Pernikahan Kaesang dan Erina, Ada yang Naik Jet Pribadi Setelah mereka saling mengenal keterampilan dan potensi satu sama lain, masih harus dilihat apakah kedua wanita itu akan bekerja sama atau apakah mereka akan bersaing dalam mencapai puncak karier. Produser drama mengatakan, “Satu poin kunci yang akan menyenangkan untuk diperhatikan di ‘Agency’ adalah pertarungan kecerdasan Ah In dan Han Na dan bagaimana mereka akan memanfaatkan satu sama lain untuk mencapai puncak industri mereka. Akankah mereka saling bertarung dan membuat satu sama lain gila? Harap nantikan dinamika menghibur mereka.”