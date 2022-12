ASIA Artist Awards 2022, ajang penghargaan bergengsi tahunan untuk artis Asia, kembali digelar di Nippongaishi Hall, Nagoya, Jepang. Spesialnya, acara ini akan tayang secara eksklusif di RCTI+.

Managing Director RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo berpendapat bahwa kerjasama ini dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia melihat idolanya. Mengingat banyak kalangan di Tanah Air punya minat tinggi dengan musisi hingga aktor Asia.

“Tentunya kerjasama ini terlaksana untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk dapat menyaksikan musisi dan aktor idola mereka, banyak juga yang suka sama artis Asia,” Ujar Valencia Tanoesoedibjo.

Sementara Chief Operating Officer RCTI+, Helmi Balfas, mengatakan bahwa langkah RCTI+ ini mendukung masyarakat Indonesia yang sangat menggemari musisi Asia, khususnya dunia K-Pop, bisa menyaksikan penampilannya.

“Masyarakat Indonesia antusias dengan artis Asia, terutama KPop. dengan kerjasama ini harapannya para pecinta artis-artis ini dapat menyaksikan tayangan di RCTI+ di 13 Desember live dari Jepang”. Ujar Helmi Balfas.

Acara yang rutin digelar sejak tahun 2016 ini akan dimeriahkan deretan musisi hingga aktor dan aktris ternama Asia. Tak kalah dari tahun-tahun sebelumnya, Asia Artist Awards 2022 akan dipandu oleh Leeteuk dan Jang Wonyoung serta menghadirkan deretan artis ternama Asia.

Penyanyi wanita yang akan hadir diantaranya adalah Lyodra, Choi Yena, Alexa, Billie, KARD, New Jeans, Kepler, Lightsum, Lapillus, NMIXX, WJSN Chocome. Le Sserafim, IVE, NiziU, ITZY.

Sementara itu penyanyi Pria yang akan hadir diantaranya adalah Lim Young Woong, Seventeen, Th Boyz, Stray Kidz, Pentagon, Treasure, Tempest, Cravity, T1419, Verivery, ATBO, Trendz, Kingdom, &Team.

Sementara Line Up dari aktor dan aktris yang akan hadir dalam Asia Artist Awards 2022 menyajikan nama yang sangat populer. Seperti Choi Siwon, Lee Jun Young, Lee Junho, Kim Seonho, Kim Young Dae, Lim Jaehyuk, Ryu Kyung Soo, Na In Woo, Hwang Min Hyun, Kang Daniel, Lee Jae Wook, Seo Bum June, Seo In Guk. sementara itu aktris yang akan hadir diantaranya adalah Kim Se Jeong, Bona, Park Min Young, Kwon Yuri.

Berikut, merupakan jadwal live streaming dan TV untuk Asia Artist Awards 2022: Selasa, 13 Desember 2022 | 14.00 WIB Full Live Streaming gratis RCTI+ Kamis, 15 Desember 2022 | 21:00 WIB Live Streaming gratis GTV Jumat, 16 Desember 2022 | 22:30 WIB Live Streaming gratis RCTI Sabtu, 17 Desember 2022 | 22:00 WIB Live Streaming gratis iNews Asia Artist Awards 2022 akan ditayangkan secara live streaming dari RCTI+ pada 13 Desember dengan durasi full selama 5,5 Jam. RCTI+ mempersembahkan program Nobar Bestie Spesial Asia Artist Awards 2022. Acara akan dipandu oleh host dan co-host kece yang mengulas serba-serbi Asia Artist Awards 2022, mulai dari fun fact artis yang hadir hingga video call dengan Lyodra yang hadir dalam ajang bergengsi tersebut. Penasaran dengan keseruan Asia Artist Awards 2022? Saksikan seluruh tayangannya di aplikasi RCTI+. Aplikasi RCTI+ merupakan aplikasi super yang menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews. Selain nonton juga bisa baca berita, dengar musik hingga podcast, dan tenar melalui fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini.