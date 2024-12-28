Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Daftar Lengkap Pemenang Asia Artist Awards 2024, Byeon Woo Seok Paling Bersinar!

Novita Melieyana , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |08:42 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Asia Artist Awards 2024, Byeon Woo Seok Paling Bersinar!
Daftar Lengkap Pemenang Asia Artist Awards 2024. (Foto: Soompi)
SEOUL - Asia Artist Awards sukses digelar di Thammasat Stadium, Bangkok, Thailand, pada 27 Desember 2024. Ajang penghargaan tersebut dipandu oleh Jang Won Young ‘IVE’, Ryu Jun Yeol, dan Sung Han Bin.

LE SSERAFIM sukses membawa pulang trofi Performance of the Year, sementara NCT127 meraih penghargaan Stage of the Year. Band DAY6 meraih Album of the Year, sedangkan APT, proyek collab Rose dan Bruno Mars meraih trofi Song of the Year.

Aktor Byeon Woo Seok dan Park Min Young berhasil membawa pulang trofi Best Actor/Actress Of the Year. Sementara Kim Soo Hyun meraih penghargaan Artist Of the Year. Siapa lagi yang bersinar pada ajang tersebut?

Asia Artist Awards 2024
Asia Artist Awards 2024.

Daftar Lengkap Pemenang Asia Artist Awards 2024

AAA Focus: WHIB

AAA Potential: NCT WISH, Choi Bomin

AAA Best Artist: aespa, IVE, Suho, LE SSERAFIM, ZEROBASEONE, DAY6, NewJeans, NCT127, KISS OF LIFE, TWS, BUS, WayV, BIBI, Kim Hye Yoon, Sakaguchi Kentaro, Kim Soo Hyun, Park Min Young, Byeon Woo Seok, Ahn Bo Hyun, dan Ryu Jun Yeol

AAA New Wave: BIBI

AAA Popularity Award: Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon, Lim Young Woong, dan NiziU

AAA Hot Trend: Kim Soo Hyun

