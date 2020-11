SEOUL - Dipandu Leeteuk ‘Super Junior’, Asia Artist Awards 2020 rampung digelar pada 28 November 2020. BTS memenangkan Daesang (Grand Prizes) untuk kategori Song of the Year lewat lagu Dynamite.

Tak hanya itu, BTS juga membawa pulang trofi Best of Best dan Popularity Award dalam ajang tersebut. Meski tak bisa hadir, namun RM cs menyampaikan pidato kemenangan mereka lewat sebuah video.

“Terima kasih sudah memberikan kami penghargaan ini. Di masa sulit ini, kami bahagia dan bangga, Dynamite bisa memberikan energi positif untuk banyak orang,” ujar grup tersebut seperti dikutip dari Soompi, Minggu (29/11/2020).

Mereka menambahkan, “Kepada ARMY, berkat kalian kami bisa menyanyi dan tampil di panggung dengan bahagia. Meski tak bisa hadir, namun kami ingin berterima kasih kepada kalian yang memberikan trofi ini kepada kami.”

Lalu siapa saja yang bersinar dalam perhelatan tersebut pada tahun ini? Berikut daftar lengkap pemenang Asia Artist Awards 2020.

AAA Focus (Singer): AleXa, ONEUS

AAA Focus (Actor): Ahn Eun Jin (Hospital Playlist)

Best New Artist (Singer): TREASURE, SECRET NUMBER

Best New Artist (Actor): Han So Hee, Lee Jae Wook

AAA Potential (Singer): IZ*ONE, CRAVITY

AAA Potential (Actor): Jinyoung ‘GOT7’, Kim Hye Yoon

AAA Groove: BigMan (beatboxer)

Scene Stealer Award: Kim Min Jae (Peninsula)

Asia Celebrity (Actor): Lee Joon Gi

Asia Celebrity (Singer): WayV, Kang Daniel

Best Music Video: Stray Kids

Best Pop Artist: MAX, Anne-Marie

Hot Issue Award (Singer): ITZY, Im Young Woong

Hot Issue Award (Actor): Seo Ye Ji dan Kim Soo Hyun (It’s Okay to Not Be Okay)

Best of Best Award: BTS

Popularity Award: BTS, TWICE, Im Young Woong, Song Ji Hyo, Jinyoung ‘GOT7’

AAA Choice (Singer): ITZY, The Boyz

AAA Choice (Actor): Ahn Bo Hyun, Park Ju Hyun

AAA Best Icon (Singer): AB6IX, PENTAGON

AAA Best Icon (Actor): Lee Joo Young

AAA Best Emotive (Singer): (G)I-DLE, NCT Dream

AAA Best Emotive (Actor): Kim Seon Ho, Ahn Bo Hyun

Best Acting Award: Lee Joon Hyuk, Jeon Mi Do

AAA Best Actor: Lee Sung Kyung, Ahn Hyo Seop

AAA Best Musician: Kang Daniel, IZ*ONE, Song Ga In

History of Songs Award: Super Junior

AAA Best Artist (Singer): MAMAMOO, NCT 127

AAA Best Artist (Actor): Seo Ye Ji, Lee Joon Gi

Daesang - Song of the Year: Dynamite (BTS)

Daesang - Trot of the Year: Im Young Woong

Daesang - Stage of the Year: MONSTA X

Daesang - Performance of the Year: GOT7

Daesang - Album of the Year: NCT

Daesang - Artist of the Year: TWICE*

