JAKARTA - Lyodra merupakan salah satu pemenang dalam ajang Asia Artist Awards 2022 yang digelar di Nippon Gaishi Hall, Nagoya, Jepang, pada 13 Desember 2022. Dia membawa pulang penghargaan Asia Celebrity bersama ITZY dan BE:FIRST.

Terdapat enam kategori utama yang diperlombakan dalam ajang tahunan bergengsi tersebut: Actor of the Year, Singer of the Year, Song of the Year, Album of The Year, Performance of the Year, dan Stage of the Year.

Tak hanya menerima penghargaan, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu juga memberikan penampilan terbaiknya membawakan lagu Sang Dewi dalam ajang yang dipandu Leeteuk ‘Super Junior’ dan Jang Won Young ‘IVE’ tersebut.

Selain Lyodra, Asia Artist Awards 2022 juga menyuguhkan penampilan terbaik dari sederet idol K-Pop, seperti ITZY, SEVENTEEN, Treasure, IVE, Stray Kids, LE SSERAFIM, Pentagon, NMIXX, New Jeans, Lapillus, Trendz, dan Kep1er.

Ajang ini pertama kali digelar di Aula Perdamaian Universitas Kyung Hee Korea Selatan, pada 16 Desember 2016. Tak hanya di Negeri Ginseng, ajang ini juga sempat diboyong ke Vietnam, di mana Agnez Mo tampil dan menjadi pemenang, pada 2019.

Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director RCTI+ mengatakan, kerjasama dengan AAA 2022 merupakan siasat pihaknya memfasilitasi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan musisi hingga aktor idolanya.

“Selain live streaming di RCTI+, ajang ini juga dapat disaksikan di tiga stasiun TV yaitu RCTI, GTV, dan iNewsTV, ungkap Valencia dalam keterangan resminya, pada Jumat (16/12/2022).

Helmi Balfas, Chief Operating Officer RCTI+ mengatakan, masyarakat juga bisa menyaksikan aksi panggung dan acara AAA 2022 dengan menyaksikan tiga stasiun TV tersebut lewat aplikasi RCTI+. “Dengan RCTI+, Anda dapat menonton di mana saja.”

Berikut jadwal streaming Asia Artist Awards 2022:

Jumat, 16 Desember 2022, pukul 22:30 WIB di RCTI

Sabtu, 17 Desember 2022, pukul 22:00 WIB di iNewsTV

Untuk pengguna RCTI+ saksikan seluruh tayangan AAA 2022 lewat aplikasi yang menyajikan aneka program terbaik RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews. Anda juga bisa membaca berita, mendengarkan musik dan podcast, serta mengikuti berbagai kompetisi lewat aplikasi ini.

Berikut detail pemenang Asia Artist Awards 2022: Asia Celebrity (Actor) Bilikin Kwon Yuri (SNSD) Kim Seon Ho Ppkritt Asia Celebrity (Singer) ITZY Lyodra BE:FIRST Actor of the Year Lee Junho Singer of the Year SEVENTEEN Rookie of the Year (Actor) Seo Bum June Kang Daniel Rookie of the Year (Singer) IVE NewJeans LE SSERAFIM Album of the Year Stray Kids Song of the Year Love Dive – IVE Stage of the Year I'm Hero – Lim Young Woong Performance of the Year Attention – NewJeans Best Producer Seo Hyun Joo AAA Icon (Actor) Lim Jae Hyeok AAA Icon (Singer) VERIVERY AleXa Most Popular Star BLACKPINK Lim Young Woong Kim Seon Ho Kim Sejeong AAA New Wave (Actor) Choi Siwon Super Junior Hwang Minhyun (NU'EST) AAA New Wave (Singer) Kep1er TEMPEST NMIXX Best Achievement X HITO Communications Kwon Yuri (SNSD) AAA Focus (Actor) Joo Hak Yeon (THE BOYZ) AAA Focus (Singer) LAPILLUS ATBO TRENDZ AAA Potential (Actor) Kang Daniel AAA Potential (Singer) LIGHTSUM TFN KINGDOM AAA Emotive (Actor) Na In Woo AAA Emotive (Singer) NMIXX CRAVITY Best Artist (Actor) Seo In Guk Han So Hee Park Min Young Best Artist (Singer) THE BOYZ ITZY THE RAMPAGE AAA Best Choice (Actor) Kim Seon Ho AAA Best Choice (Singer) STRAY KIDS KARD WJSN CHOCOME PENTAGON Kep1er AAA Hot Trend (Actor) Park Min Young Lee Jun Ho AAA Hot Trend (Singer) SEVENTEEN NiziU IVE Lim Young Woong Best Acting Performance Choi Siwon (Super Junior) Kim Young Dae Bona WJSN Hwang Min Hyun (NU'EST) Best Actor Lee Jae Wook Kim Sejeong Lee Jun Young Kwon Yuri SNSD Best Musician LE SSERAFIM Peck YENA TREASURE NiziU Scene Stealer Ryu Kyung Soo AAA Fabulous Lim Young Woong SEVENTEEN Idolplus Popular BTS Kim Seon Ho