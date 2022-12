JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor Devano Danendra bikin khawatir karena unggahan terbaru di Instagramnya. Putra Iis Dahlia itu tampaknya marah dengan komentar-komentar publik yang dinilai menyakitkan.

Devano membagikan foto wajahnya close up, terlihat dirinya sedang mengenakan selang alat bantu nafas. Pelantun Menyimpan Rasa itu kemudian menyertakan curhatan panjang tentang apa yang dia rasakan selama ini.

"Udah bertahun-tahun rasanya hidup selalu diatur dan dinilai tanpa tau kebenaran dan tanpa kenal. udah bertahun-tahun rasanya hidup dengan rasa cemas karena terlalu transparan," ujar Devano, dikutip pada Kamis (9/12/2022).

"Biarkan saya hidup dan memilih apa yang membuat saya bahagia. stop dengan cerita dongeng kalian. konspirasi kalian soal hidup saya tidak benar dan tidak menarik sama sekali," kata aktor Doremi & You ini.

Devano membebaskan publik jika mau memakinya, asalkan tidak mengusik orang terdekatnya. Bahkan, dia mengatakan lebih baik sekalian dibunuh daripada terus menerima komentar menyakitkan.

"Jangan ambil kebahagiaan orang-orang terdekat saya. sudah terlalu banyak kata kata kalian yg menyakitkan atau bunuh saja saya sekalian. saya lebih baik mati daripada harus hidup sengsara karena kata kata sakit dari kalian.

"Sampai kapanpun kalian gak akan kenal saya. saya berubah pun karena apa yg udh terjadi selama saya hidup, bukan karena siapapun, saya sudah dewasa saya mesti ngerubah diri saya sendiri untuk dapetin orang lain atau untuk kebahagiaan sesaat," imbuhnya.

Di akhir curhatannya, Devano seakan meminta orang-orang berhenti mengurusi hidupnya. Ia tak ingin ditanya tentang kehidupan karena merasa tak punya semangat untuk melakukan apapun.

"Terima kasih. dan jangan banyak banyak main sosmed. nanti otaknya kotor. Hidup cuman sekali. pergi main, ketawa sama temen temen, cari pacar. jangan tanya saya soal kehidupan, saya juga udah enggak punya spirit buat ngapa-ngapain lagi," tulisnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Curhatan Devano menuai beragam respons. Banyak netizen yang mengkhawatirkan keadaannya serta memberi semangat untuk adik Salshadilla Juwita itu.

"Dev, are you okay?" tanya netizen

"Nanoo kenapa? Coba belajar masa bodo No sama yang toxic di sekitar kita insya Allah bakal tenang noo hidup ini," komentar netizen.

Bahkan, artis Nana Mirdad turut memberikan komentar semangat serta dukungan kepada Devano. Menurutnya, setiap orang tidak perlu menyenangkan semua pihak.

"Semangat @iamdevano Kita ngga akan pernah bisa nyenengin semua orang... Yang sepaham di rangkul, yang ngga ngerti kita ya ngga usah dipaksa harus ngerti. Ngga rugi kok hehe...Tetap jadi versi terbaik diri sendiri selalu ya... You can do this!" tulisnya.