Putus Cinta, Devano Danendra Habiskan Rp36 Juta untuk Mabuk

JAKARTA - Devano Danendra mengaku, pernah menghabiskan uang Rp36 juta dalam waktu semalam. Uang itu, menurutnya, digunakan untuk mabuk-mabukan setelah putus dari sang kekasih.

“Habis sampai Rp36 juta. Lagi hajatan. Sedang hajatan kesedihan,” kata putra bungsu pedangdut Iis Dahlia tersebut dalam podcast lawasnya yang diunggah channel YouTube Oxygen Entertainmnet, pada 2 Juli 2022.

Meski meluapkan emosinya dengan menenggak alkohol, namun Devano Danendra membantah anggapan yang mengatakan dirinya depresi akibat putus cinta. Dia mengaku, bisa mengalami depresi saat merasa sendiri.

“Kalau putus, aku enggak sampai depresi. Aku depresi itu karena merasa sendiri dan suka memendam sesuatu. Saat itu, keluarga bukan tempat yang enak untuk diajak sharing,” tutur Devano Danendra.

Pernyataan sang aktor yang menghabiskan Rp36 juta hanya untuk mabuk-mabukan itu pun menuai komentar pedas warganet. “Terus bangga gitu menghabiskan Rp36 juta buat minuman?” kata akun @hera_******.